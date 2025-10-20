Anduril創辦人：台灣需自信能贏 籲晶片應用於軍事

美國防公司Anduril創辦人拉奇8月訪台，期間演說強調「捍衛家園」。他近日談到這場活動時表示，台灣須相信自己能贏，因為一旦認為一切成定局，就是中國勝利的時刻。晶片不應只出口，應投入製造飛彈導引頭等軍事應用。

美國軍工科技新創企業Anduril Industries拉奇（Palmer Luckey）8月初訪台，交付Altius-600M攻擊型無人機並與國防部長顧立雄會晤，期間也進行校園演說。美國「自由媒體」（The Free Press）10月6日邀請拉奇於華府座談，昨天上架影片。

主持這場座談的是甫走馬上任成為哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）總編輯的魏斯（Bari Weiss），更添話題性，現場座無虛席。她提到拉奇日前於台灣發表激勵人心的演說，並問到背後意義。

「就像我認為美國仍有機會扭轉中國決策一樣，我希望台灣也相信同樣的事情。他們必須相信自己能贏這場仗，相信可以做出讓自己勝利的決定」，拉奇回覆。

他指出，一旦他們覺得自己打不贏，那一刻起，中國就勝出。若台灣真的認為自己沒有勝算、這一切已無可避免，那麼就會被輾壓（get rolled），也是中國知道可以為所欲為的時刻。因此，不論現實如何，讓台灣相信自己有能力打贏十分重要。

拉奇說，他還想特別指出，台灣是全世界5個、或許6個有能力真正建立起本土國防工業基礎的國家之一，也就是能夠從零開始設計並生產自主武器與零組件，可以與中國正面對抗。

基本上，拉奇表示，具有這種能力的國家包括美國、日本、韓國，也許在狀況好的時候還有德國，以及台灣。數量並不多。台灣應該為此感到驕傲，並且要好好運用這項優勢。

他也建議，台灣應該運用自己的國家產業，不僅生產出口用的半導體，也要生產國防用的半導體；不僅製造智慧型手機或數位相機用的感測器，也要製造飛彈導引頭；不只生產碳纖維腳踏車，也要打造碳纖維巡弋飛彈。

「自由媒體」在活動頁面上這樣介紹拉奇：在過去十年，美國國防部模擬與中國對抗的無數次兵推中，美軍紀錄「近乎完美」，幾乎次次敗陣。不過如果拉奇能出手相助，情況就未必相同。

拉奇不是典型的國防科技巨頭。

他穿著招牌的夏威夷衫，擁有地表上最大型的電玩藏品，看起來比較像鄉村搖滾創作歌手吉米巴菲特（Jimmy Buffett）而非名將巴頓（George Patton）。但別被這副外表所騙。

拉奇是國防公司Anduril Industries的創辦人，日常工作是打造世界上最先進的軟體與作戰裝備，包括次世代無人機及空中系統。

他的目標很直接：「迅速行動，做出實用的東西，並把它交到需要的人手中。」