杜拜飛香港貨機衝落海！ 兩喪命地勤年約30及40歲 機上4名機組人員現況曝

香港國際機場發生奪命航空事故，兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治。涉事貨機UAE9788從杜拜來港，事故後影片及相片曝光，可見機身全浸在海中，逃生出口彈出，機翼折斷，未見機尾。據了解，機上4名機組人員沒有受傷。

至於被連人帶車撞落海的兩名地勤人員，由消防潛水員救出，年約40歲男司機送往北大嶼山醫院搶救，延至清晨6時26分不治；年約30歲男乘客則於清晨5時55分被證實當場死亡。

民航處表示，香港國際機場今日（10月20日）凌晨約3時50分發生一宗事故。一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後出現偏離情況滑出海面。空管人員已即時按既定機制，通知機場管理局及其他救援單位。初步資料顯示，機上4名機組人員已獲救送院，另外兩名地面工作人員受事故影響墮海。北跑道因事件關閉，南跑道及中跑道將繼續維持運作。

民航處表示高度關注是次事件，正與有關機場單位包括相關航空公司跟進，並已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。

事發於周一（20日）凌晨3時許，一架由杜拜來港的貨機，於香港機場北跑道降落時，衝出跑道跌落海面。事故中有一輛地勤車輛被撞，車上兩人一度失蹤。至清晨5時45分，消防在海中先後救起兩名男子，惟一人當場不治，另一人送往北大嶼山醫院搶救，至清晨6時26分亦告不治。

至於貨機上4名機組人員則無受傷。現場圖片所見，涉事貨機斷開幾截浮在海面，其中機尾不知所終；機頭則與機身分裂，機頭擱在岸邊磯石，逃生出口彈出。

