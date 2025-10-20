以軍空襲哈瑪斯多個目標後 宣布重新執行加薩停火

以色列軍方今天表示，在當天稍早對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）目標進行數十次空襲後，已恢復在加薩（Gaza）執行停火。

法新社報導，以軍在聲明中說：「根據政治高層指示，並針對哈瑪斯違規行為進行一連串重大打擊後，以色列國防軍（IDF）已開始重新執行停火。」

「以色列國防軍將繼續維護停火協議，並對任何違反行為採取堅決回應。」

路透社報導，根據當地居民和衛生當局的說法，以色列的空襲在加薩造成至少26人死亡，其中包括至少1名婦女和1名兒童。

一名以色列官員和一名美國官員表示，美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿庫許納（Jared Kushner）預計明天將前往以色列。

以軍表示，在武裝分子發射反戰車飛彈並向以軍開火，造成士兵死亡後，以軍對加薩多處哈瑪斯目標發動攻擊，包括戰地指揮官、槍手、一條地道及多個武器庫。

居民表示，其中至少一次空襲擊中紐瑟拉特地區（Nuseirat）一所收容流離失所者的舊校舍。

哈瑪斯武裝部門表示，仍承諾遵守停火協議，且聲稱對拉法地區（Rafah）的衝突不知情，自今年3月起未與當地任何組織聯絡。