Anduril揭內部政策：各計畫以中國2027年攻台為前提

美國防公司Anduril創辦人拉奇與台多有互動，8月才訪台交付無人機系統。他透露，自家有一項「中國27」政策，要求任何作為都以「中國在2027年對台出手」為前提。他反對美國介入戰爭，應把台灣打造為「超多刺豪豬」。

美國無敵人氣podcast節目「喬羅根體驗」（The JoeRogan Experience）16日上架與美國軍工科技新創企業Anduril Industries拉奇（Palmer Luckey）長達3小時的訪談，從川普的睡眠時間、創業心得、外星人到台海議題，無話題不包。

●奉行「中國27」準則

拉奇回應「中國入侵台灣的行動是否迫在眉睫」時表示，這並非即將發生，「但終會發生」。Anduril有項內部政策名為「中國 27」（China 27），概念是Anduril正在進行的任何工作及投資，都需要建立在「中國將在2027年的某個時間點對台灣採取行動」的假設上。

他並以商人思維要主持人羅根想像，如果他砸了幾億美元研發某種新武器系統，卻來不及在2027年服役，「那我會不會覺得自己很蠢？」

拉奇重申，中國出於各種政治原因對台灣出手的可能性非常高。中國國家主席習近平面臨嚴重人口問題，再拖下去只會失控。此外，還有一堆經濟狀況，現在靠著「假國內生產毛額、假成長、假需求、假建設」在撐，並為戰爭機器做準備，但長遠下來無法持續。

「所以我覺得中國有一個可以行動的時間窗口」。拉奇評估，北京一開始比較不可能全面入侵，而是採取封鎖（blockade）行動。

●中國溫水煮青蛙讓台灣遲未開第一槍

他指出，中國會找一個藉口，例如指控台灣在出口產品上標示「台灣製造」的商品，強調北京的立場是台灣是中國的一部分，並以此為由要求繳稅及宣布封鎖台灣的港口，不讓出口任何東西，直到台灣「解決這個問題」。

「我擔心的是，中國可能會用溫水煮青蛙式的策略。先封鎖一個港口，再來兩個，接著封鎖機場；結果台灣的人民漸漸缺錢、缺糧。青蛙已被煮熟，導致台灣永遠不願意『開第一槍』引爆戰爭。」

拉奇也同意美國不應該為了台灣一個港口被封鎖，就立刻開啟第三次世界大戰。美國應該停止派人到海外替其他國家送命，而是成為全球武器商店。

●武裝台灣成多刺豪豬更難打

何謂上道的武器商店？拉奇說，美國「貨架上要有存貨」、價格要合理。不能隨意斷絕對盟友供應武器，也不要對售出的武器管東管西，限制使用地點，這樣只會讓買家另向俄羅斯、中國及印度下單。

「我們的武器又貴又缺貨」。拉奇指出，逾200億美元（約新台幣6130億元）的對台軍售仍未交付，台灣早就需要這些武器，畢竟中國可能明天就出手。

他表示，最能阻嚇封鎖等行動的方法，就是將台灣打造為一隻「超多刺豪豬」（very pricklyporcupine），因此台灣必須擁有海上布雷能力及飛彈和反飛彈系統。

●8月赴台交付系統

拉奇另提到外界可能會質疑他是為了錢才談台海可能爆發衝突，霸氣強調自己根本不缺錢。

他表示，自己把第一家公司賣了後，賺的錢可以直接退休。「我不是為了錢才做這些事」。投入國防每小時賺的錢遠不比科技或媒體等領域能賺的利潤。

拉奇說，他跟台灣有很多合作。實際上，他幾週前剛去台灣，交付了一批專門用於對抗中國入侵的飛彈和武器系統。

夏威夷衫，馬尾辮、山羊鬍加沙灘涼鞋是拉奇的標準配備，隨性多金的人設與美國西岸年輕新創業者沒太大差異。但是拉奇還有無敵自信。他曾對媒體表示，自己是虛擬實境（VR）這行最聰明的人之一。

「如果這聽起來有些傲慢，請記住，創辦像Anduril這樣的公司需要傲慢。」

拉奇今年才33歲，爸爸是車行業務，媽媽家管。他19歲就在車庫創辦虛擬實境科技公司Oculus，研發頭戴式虛擬實境裝置。臉書（Facebook）2年後豪擲20億美元買下Oculus。

拉奇2017年後與他人共創Anduril，主打無人機和防空系統。他今年8月初訪台，交付Altius-600M攻擊型無人機並與國防部長顧立雄會晤。