香港國際機場貨機衝落海 機身折斷浮在海面、地勤車被撞釀2死

香港國際機場發生嚴重航空事故。周一（20日）凌晨3時許，據報一架由杜拜來港的貨機，於香港機場北跑道降落時，衝出跑道跌落海面。大批救援人員現正搜救當中。

消息稱，事故中有一輛地勤車輛被撞，車上兩人失蹤。至於貨機上4名機組人員則無受傷。飛行服務隊直升機現飛到跑道上空盤旋、多架消防船亦在海面搜救中。現場消息稱，消防處救護車駛往北大嶼山醫院，接載數名醫護人員前往滅火輪碼頭，為救援作出準備。

直至清晨05時45，消防在海中先後救起兩名男子，現正進行急救，其中車輛司機由救護車急送北大嶼山醫院，送院時昏迷，惟終證實不治；另一人則現場證實死亡。

據現場圖片所見，涉事貨機斷開幾截浮在海面，其中機尾不知所終；機頭則與機身分裂，機頭擱在岸邊磯石。

涉事EK9788貨機訊號消失在跑道邊緣。(圖片來源：Flightradar24.com)圖擷自香港01

延伸閱讀：

加州海灘直升機失控墜毀 民眾驚叫四散 目擊者「以為在拍電影」

巴西小型飛機墜毀4死 中國景觀設計師俞孔堅身亡 終年62歲

文章授權轉載自《香港01》