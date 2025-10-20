共諜疑雲未歇 傳英國國會考慮緊縮中國人通行規範

英國國會共諜疑雲風波未歇之際，傳出下議院議長考慮對中國公民緊縮國會大廈通行規範，以減少北京施展間諜、滲透等活動的空間。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）據傳正參考歐洲議會（European Parliament）的經驗，考慮對中國公民進入國會大廈加嚴限制。報導提到，霍伊爾已和歐洲議會議長討論了可能的作法。

歐洲議會今年3月為調查貪腐案，宣布禁止代表中國電信巨擘華為公司從事政商遊說活動的人士進入議會大廈。2023年起，歐洲議會曾對中國官員進入國會大廈施加限制，但已於近日解除。

英國方面，為回應北京制裁關切新疆人權情勢的國會議員，英國國會2021年9月宣布，禁止中國駐英大使進入國會大廈。

「每日電訊報」另報導，下議院曾在2010年代後期否決一群所謂中國記者的國會通行證申請。報導提到，當時約30位記者提出申請，但考量通行證可能被中國情報官員利用、所謂的記者可能是情報人員，英國國會拒絕核發。

近日在英國政壇和媒體引發一連串風暴的共諜疑案，指的是2023年時任國會議員幕僚凱希（ChrisCash）和在中國擔任教師的貝瑞（Chris Berry）於英國被捕，並於2024年4月遭檢方起訴，被控向北京提供有損英國國家安全和利益的資訊、為中方從事間諜活動。

不過，檢方今年9月突然撤訴，引發軒然大波。霍伊爾曾數次對案件未能進入審判程序表示不滿。

曾與凱希合作的英國國會議員包括保守黨籍的克恩斯（Alicia Kearns）和圖根哈特（Tom Tugendhat），皆具「對中鷹派」和親台色彩。其中，圖根哈特於2021年遭北京制裁，2022年進入政府任官，擔任主責安全事務的內政副大臣，直到去年7月英國舉行國會大選、由工黨贏得執政權。克恩斯和圖根哈特皆曾任國會下議院外交事務委員會主席。

值得一提的是，儘管「每日電訊報」稱霍伊爾考慮對中國公民緊縮英國國會通行規範，近日備受關注的共諜案2位嫌疑人卻都是英國公民。

此外，英國國會大廈也是議員舉行邀請制座談會或閉門會議的地點，與會者可以包括具中國或香港背景的異議人士。一旦霍伊爾決定實施新規，旅英中港異議人士的遊說倡議活動是否將受影響，有待觀察。