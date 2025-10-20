阿聯酋航空貨機「香港機場衝出跑道墜海」釀2死 現場畫面曝光

南華早報報導，香港國際機場20日凌晨發生飛安事故，一架阿聯酋航空貨機在降落時衝出北跑道，疑似撞上一輛地勤車後墜入海中，造成2人罹難。

香港警方表示，事發於凌晨3時50分，編號EK9788、由杜拜飛抵香港的阿聯酋航空波音747貨機，在降落過程中偏離跑道，疑似撞上一輛地面服務車。貨機未能及時停下，部分機身衝入北跑道外海域，地勤車也被撞入海中。

車上2名男性工作人員最初被通報失蹤，當局隨即展開搜救。其中一名30歲男子稍後確認死亡，另一名41歲男子被送往北大嶼山醫院搶救，於上午6時26分宣告不治。機上4名機組人員無受傷。

事件發生後，機場北跑道已暫時關閉。香港政府飛行服務隊派出直升機協助搜索與救援行動，相關單位正調查事故原因。