香港機場出事！阿聯酋貨機衝出跑道墜海釀2死 降落偏離跑道撞地勤車

阿聯酋航空一架貨機在香港國際機場降落、撞上地勤車後衝入海中。根據香港媒體報導，這起事故造成地勤車上的兩名員工死亡，但機上的四名機組獲救。

事故發生於香港時間今天凌晨3時50分，當時天氣狀況惡劣。根據香港機場管理局聲明，這架從杜拜起飛的貨機上共有四名機組人員，均已獲救並送醫治療。

根據南華早報報導，這架波音747貨機在降落時偏離跑道，疑似撞上了一輛地面地勤車輛，接著未能及時煞住，墜入在機場北跑道附近的海面。初步報告顯示，飛機也將地面上的車輛撞入海中。

地勤車輛上的兩名工作人員因這起事故身亡。其中一名30歲男子從海中被拉起，凌晨5時55分在當場確認死亡。另一名41歲男子被送往北大嶼山醫院，於凌晨6時26分證實死亡。

航班追蹤服務AirNavRadar所發出的照片顯示，一架波音747貨機部分沉入海中，尾部與垂直尾翼已消失。

這架貨機已有32年機齡，是由土耳其貨運航空公司AirACT代表阿聯酋航空執飛，航班編號為EK9788，起飛自杜拜阿勒馬克圖姆國際機場。

香港國際機場的三條跑道中，目前有一條暫時關閉。

這起次事故可能是香港國際機場27年來最嚴重的意外之一。1999年，華航642號班機在颱風「山姆」影響下降落香港時失事墜毀，著地時右機翼觸地折斷至機身翻轉，造成3人死亡、50人重傷。