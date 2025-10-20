羅浮宮7分鐘驚天竊案 遊客傻眼：巴黎也有這種事

巴黎羅浮宮今天發生罕見竊案，隨即閉館以便警方調查。許多外國遊客早早訂票，卻只能在玻璃金字塔前留影紀念，有人傷心，有人震驚，都沒想到這種事會發生在這座舉世聞名的博物館。

今早9時30分左右，4名竊賊在羅浮宮（Musée duLouvre）剛開門迎客之際，從架在建築外部的貨梯進入阿波羅長廊（Gallerie d’Apollon），在短短7分鐘之內竊走8件展品，包括法蘭西皇帝拿破崙（Napoléon）時期和其他君主時期的珠寶。法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）說，這些收藏的「歷史價值無可估算」。

犯案後，竊賊們騎著摩托車逃逸。羅浮宮立即宣布「因特殊原因」關閉，警方封鎖周圍地區，並全力追查竊賊去向。但仍有許多遊客在封鎖線前拍照，與羅浮宮相連的商場也正常開放。

來自巴西的艾梅達（Allen Almeida）第一次到巴黎觀光，早早安排參觀羅浮宮，如今只能遠遠以玻璃金字塔為背景拍一些紀念照。

法國巴黎羅浮宮珍寶19日遭竊，警方封鎖周圍並追查竊賊去向。4名竊賊闖入羅浮宮的「阿波羅長廊」展廳竊走8件「歷史價值無可估算」的展品。 中央社

他接受中央社記者訪問時說，錯失參觀羅浮宮的機會，「我很傷心」，雖然他的家鄉里約熱內盧（Riode Janeiro）治安也不算好，但「我沒想到在巴黎也會發生這種事」，類似竊案即使在巴西也很罕見。

艾梅達在法國只停留4天，不容易再安排來一趟羅浮宮，也不知道何時恢復開放，只能無奈地說：「也許下次（再來）吧。」

來自英格蘭的遊客喬（Jo）也是訂好了票準備一覽珍寶，來到現場卻看到警察進出，然後才知道羅浮宮遭竊閉館的新聞，感覺「相當震驚」。

第一次來到巴黎的喬說，她沒有特別想看的展品，原本只想盡情探索，欣賞羅浮宮的建築、景觀和收藏。

她的旅伴潔伊（Jay）補充說，她們原訂12時30分入館參觀，但發現展館關閉，旁人告訴她：「妳們得退票了。」

潔伊來過巴黎，但從未參觀羅浮宮，而且明天安排去迪士尼樂園，後天返回英國，因此這次仍將錯過這座博物館，但好在英格蘭距離巴黎很近，「我們隨時可以再來」。

法國巴黎羅浮宮19日發生竊案，隨即閉館以便警方調查。4名竊賊闖入羅浮宮的「阿波羅長廊」展廳竊走8件「歷史價值無可估算」的展品。 中央社

案發後數小時，皇后尤吉尼（Eugénie）的后冠在羅浮宮附近被尋獲，上面鑲有1354顆鑽石和56顆祖母綠寶石，據稱有受損。

羅浮宮是法國的瑰寶，也是全球參觀人數最多的博物館，每年迎接近900萬人次遊客。根據羅浮宮官方網站數據，其中約77%是外籍遊客。

羅浮宮作為法國首屈一指的博物館，理應採取最高等級的安全措施，然而卻非第一次遭竊。

1911年，名畫「蒙娜麗莎」（La Joconde）不翼而飛，警方兩年後才在義大利佛羅倫斯（Florence）逮捕一名工匠，並在他的公寓找到這幅畫。

1939年，法國畫家華鐸（Jean-Antoine Watteau）的作品L’indifférent失竊，青年畫家波古斯拉夫斯基（Serge Bogousslavsky）後來自首，並歸還畫作。

1976年，收藏在阿波羅長廊的「查理十世之劍」（Épée de Charles X）失竊，根據當時「世界報」（LeMonde）報導，3名竊賊偷走了劍，打倒兩名警衛後逃之夭夭，這把劍至今沒有尋回。

1983年，羅斯柴爾德（Rothschild）家族贈與的16世紀頭盔和盔甲失竊，2021年突然出現在波爾多（Bordeaux），隨後被送回羅浮宮，但世人至今不知竊賊身分，也從未釐清犯案過程。

1998年，法國畫家凱米爾柯洛（Jean-Baptiste CamilleCorot）的「通往色維爾之路」（Le Chemin deSèvres）遭竊，從此下落不明。

法國文化部長達提（Rachida Dati）接受TF1電視台訪問時提到博物館的「脆弱性」。她說，博物館的安全保障40年來都未獲足夠關注，羅浮宮館長兩年前就曾向警方提出審查安全措施的要求。她強調，必須讓博物館有能力因應「這種新型態的組織犯罪」。

羅浮宮工作人員今年6月也曾罷工抗議遊客過多、設備老舊及人手不足等問題。

為了解決設備陳舊問題並因應日益增加的遊客潮，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今年1月宣布啟動大型翻修計畫，估計耗資達7億至8億歐元（約新台幣251億至287億元）。

馬克宏今天說，這次竊案「侵犯了我們珍視的文化遺產，因為那是我們的歷史」。他矢言追回珍寶、將竊賊繩之以法，並強調羅浮宮翻修計畫包含強化安全防護措施。