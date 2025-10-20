聯合國：20名葉門員工遭青年運動挾持

快訊

中央社／ 沙那19日綜合外電報導

聯合國葉門辦公室今天表示，葉門什葉派激進團體青年運動昨天突襲沙那的聯合國辦公大樓後，目前仍挾持20名聯合國員工。

法新社報導，聯合國辦公室昨天指出，青年運動（Huthi）安全部隊「未經授權進入」其辦公處所，當時原本表示員工「安全、可以聯繫得上」。

聯合國駐葉門駐地協調員辦公室發言人阿蘭（JeanAlam）今天表示：「5名本國員工和15名國際員工仍被拘留在院區內。」

聯合國指出，目前正與沙那（Sanaa）當局、相關會員國和葉門政府保持聯繫，「希望盡速解決這個嚴重情勢，結束所有人員拘留，並恢復完全控制這處設施。」

一名不願具名的聯合國官員今晚告訴法新社，聯合國兒童基金會（UNICEF）駐葉門代表同遭扣押。

這名官員說：「霍金斯（Peter Hawkins）是遭到拘禁在建築群中的15名國際員工之一。」

