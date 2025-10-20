稱士兵遇襲殉職普…以軍攻勢再起 加薩停火嚴峻考驗

以色列今天對加薩走廊發動一連串空襲，並且宣布暫停人道援助物資進入加薩，對以色列部隊遭受攻擊造成兩名以軍殉職作出回應，成為美國斡旋促成的停火截至目前最嚴峻考驗。

路透社報導，居民與衛生當局表示，這波以軍空襲和戰車砲擊在加薩各地至少造成18人死亡，其中包括至少一名婦女。

以色列軍方指出，巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）發射一枚反戰車飛彈，對以色列部隊開火，造成兩名士兵殉職。以方因而鎖定加薩各地的哈瑪斯戰地指揮官、武裝分子、一條地道和多個彈藥庫展開攻擊。

居民指出，至少一次空襲行動擊中紐瑟拉特（Nuseirat）地區一所之前用於收容流離失所者的學校。

哈瑪斯的軍事部門則表示，仍致力信守停火協議，強調其對發生在拉法（Rafah）的衝突不知情，而且自從3月以來未與當地的團體聯繫。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指出，他已下令軍方對哈瑪斯違反停火的行為作出強力回應。

以色列安全官員指稱，由於哈瑪斯公然違反停火，已經暫停放行援助物資進入加薩，直到另行通知為止。

不過以色列媒體報導，在美國施壓下，援助物資預計明天恢復進入。美國新聞網站Axios引述美國官員報導，以色列已通知華府，明天上午將重開關卡。

新一輪停火於10日生效，暫時停止這場長達兩年的戰爭，但是通往加薩長遠和平之路仍有重重障礙。

以色列和哈瑪斯連日互控對方違反協議。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以軍已根據第一階段協議撤退至「黃線」並將在沿線設下實體標記，將對任何違反停火或企圖越線的行動開火。

哈瑪斯則列舉以色列近期多項違反停火行為，表示已有46名加薩人因此喪生，並且造成必要物資無法運抵加薩。