卡達會談後 巴基斯坦、阿富汗同意立即停火繼續會商

卡達今天宣布，巴基斯坦和阿富汗在卡達首都杜哈會談後同意「立即停火」。在此之前，巴基斯坦空襲又造成至少10名阿富汗人喪生，破壞之前達成的停火協議。

法新社報導，這兩個南亞鄰國逾一週以來爆發激烈邊境衝突，為自從2021年塔利班（Taliban）政權復辟以來，雙方最嚴重衝突。

截至17日空襲再起為止，一波衝突已造成數十名士兵和平民死亡。雙方曾一度達成為期48小時停火協議並且短暫停止戰鬥。

卡達外交部今天指出，雙方在杜哈舉行和平會談後「同意立即停火，並且建立鞏固持久和平與穩定的機制」。雙方也同意在接下來幾天內舉行後續會談，以確保落實停火。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Asif）證實雙方已達成停火協議，表示兩國25日將在土耳其伊斯坦堡再次會商。他在社群媒體上表示：「來自阿富汗、對巴基斯坦領土進行的恐怖主義將立刻停止。兩個鄰國將會尊重彼此主權。」

阿富汗國防部長雅各布（Mohammed Yaqub）則表示，雙方已「達成共識，兩國會相互尊重」。他說：「我們不會侵犯對方權利、不會支持敵對行動，也不會允許任何一夥人、任何團體損害對方安全或發動攻擊。」

兩位國防部長於簽署協議之後都在X平台上傳握手合照。