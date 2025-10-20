羅浮宮光天化日遭搶 4分鐘失9件無價寶

巴黎羅浮宮博物館十九日驚傳搶案。法國內政部長努涅斯同日坦言，失竊的珠寶為「無價之寶」。該部聲明，竊賊當天上午約九點半（台灣時間同日下午約三時半）闖入，作案工具為一台安裝在一輛卡車上的起重機，在打破羅浮宮樓上的一面窗戶後開始洗劫。法國文化部長達提指出，本案是職業竊賊所為，整個過程僅僅約四分鐘。

美聯社十九日報導說，尚不清楚誰涉案和羅浮宮內是否有員工裡應外合、監守自盜。

努涅斯十九日對「世界報」等三家法媒說，三、四名竊賊鎖定館內「阿波羅長廊」的兩項展品，在光天化日之下遂行這起「重大搶劫案」，犯案過程迅速。當賊人犯案時，羅浮宮開館還不到半小時，他們闖入的展區陳列法國過去的王冠珠寶。

法國內政部十九日聲明，竊賊偷走的珠寶是「無法估價之歷史遺產」，隨即騎幾輛接應的機車逃逸；「警方已展開調查，正詳細盤點遭竊物品清單。這些珠寶除了市值，更具有無法估量的文化與歷史價值」。

達提十九日說，羅浮宮遭闖入發生搶案，並宣布全天閉館。羅浮宮當天稍早也宣布，因「特殊原因」將閉館一天。她在社媒Ｘ寫道，「今天上午羅浮宮開館時發生搶案；沒人受傷，我與館方人員及警方都正在現場」。

達提對法國電視一台（ＴＦ１）表示，「我們看見一些鏡頭，那就是竊賊並非以館內的人員為目標，他們不疾不徐地進來，砸碎館內幾個展示櫃、搶走值錢的展品後就走人。期間沒對任何人動粗，手法極為『專業』」。她還說，已有件珠寶在羅浮宮外尋獲，顯然是竊賊在逃跑時掉落。

巴黎人報十九日則引述消息人士報導，幾名蒙面竊賊從羅浮宮外一處工地破窗而入，得手九件拿破崙時期的珠寶後逃離，據信包括十九世紀拿破崙姪子路易拿破崙妻子尤吉尼皇后的皇冠。法新社當天稍晚則引述一位消息人士報導，法國當局已找到這頂王冠。這可能就是達提所指的珠寶。

路透同日報導指出，這起搶案很可能引發各界對羅浮宮安全的尷尬疑問，即儘管此一舉世知名的博物館去年共吸引約達八七○萬人次的遊客參觀，但法國官員早已示警其經費不足。畫家達文西十六世紀初的畫作「蒙娜麗莎」就是羅浮宮鎮館之寶。

歐洲知名的博物館遭洗劫並非新鮮事，以羅浮宮一九一一年的竊案最為知名，當時前員工佩魯賈躲在館內，並將「蒙娜麗莎」藏在外套內離開，所幸兩年後在義大利佛羅倫斯尋獲。