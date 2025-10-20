日媒：首相指名選舉 高市早苗有望首輪就過關

日本國會預定廿一日舉行「首相指名選舉」，自民黨新總裁（黨魁）高市早苗當選的機會濃厚。有日媒十九日預料，甚至無需進入第二輪決選，她首輪就能以過半票數勝出，坐上首相寶座。

根據首相指名的選制，眾議院和參議院會各自以記名投票的方式舉行該選舉。若第一輪沒人過半，就會取最高票者及次高票者進入次輪ＰＫ。若國會兩院最後選出的人選不同，則採取「眾議院優位」。

高市四日出乎意料當選總裁後，為了能在國會「朝小野大」的格局下成為日本首位女性首相而積極尋求擴大執政聯盟。

日本「富士電視台」節目「周日報導 THE PRIME」十九日更預估，高市廿一日有可能在首輪表決時就過半當選日本第一○四代首相。

該電視台解說委員長松山俊行表示，自、維兩黨目前在眾院共擁有二三一席，僅差兩席就能過半，而日前雙方的政策協商大有進展，廿日也幾乎會達成聯合執政的協議；如此一來這二三一票就確保了。

至於剩餘的兩席，可望由政治立場和自民黨（中間偏右）及維新會（右派）接近的保守派無黨籍眾議員投下。

另外，維新會十九日在大阪市的中央黨部召開黨高層幹部會議（常任役員會），對是否與自民黨組成執政聯盟，會中決定授權由維新會代表（黨魁）、大阪府知事吉村洋文及「共同代表」藤田文武全權決定。吉村並在會中報告前述政策協商的大概。維新會預定廿日下午召開國會兩院黨籍議員總會，在彙整十九、廿日這兩場內部會議的結論後，將自、維聯合執政的方針拍板定案。

緊接著吉村廿日就將和高市在兩黨聯合執政的同意書上簽字，而兩黨上周在政策協商後，確定於修憲、外交、安保及能源等基本政策上立場一致；對維新會提出國會席次減少一成的主張，她也接受。吉村指出，兩黨為了能達成聯合執政的協議，已進入「最終階段」，會各自努力。