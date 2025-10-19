加薩：以色列歸還15具巴勒斯坦人遺體 累計150具
哈瑪斯（Hamas）治下加薩走廊衛生部表示，以色列今天歸還15具巴勒斯坦人遺體，總計歸還150具。以方表示，哈瑪斯昨天歸還的第2具人質遺體是泰國籍農工宋塔雅。
法新社報導，根據美國總統川普（Donald Trump）斡旋的人質與停火協議，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯每歸還1具以色列人質遺體，以方就會歸還加薩15具巴勒斯坦人遺體。
哈瑪斯昨天深夜歸還2具人質遺體，其中1人已確認是以色列公民恩格爾（Ronen Engel）。
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天證實，哈瑪斯歸還的第2具遺體，是2023年10月7日襲擊事件中遇害、遺體被帶往加薩的泰國籍農工宋塔亞（Sonthaya Oakkharasri）。
總理辦公室指出，以色列軍方已通知宋塔亞的家屬，他們摯愛家人的遺體已被送回以色列，並且完成身分確認。
另外，哈瑪斯武裝部門今天表示已尋獲1名人質遺體，若現場情況允許，預計今天交還以色列。
哈瑪斯並警告說，以色列的任何「升級行動」將會妨礙搜尋作業。
以哈互控對方違反停火協議之際，以色列稍早表示已在加薩走廊南部針對一些目標發動空襲和砲擊。
