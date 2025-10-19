快訊

北北基防豪雨 桃園及東半部留意局部大雨

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為6月在南、北韓邊界附近的北韓駐軍哨所，可見插有北韓國旗。美聯社
圖為6月在南、北韓邊界附近的北韓駐軍哨所，可見插有北韓國旗。美聯社

南韓合同參謀本部（合參，類似國防部參謀本部）19日指出，1名北韓軍人同日上午越過兩韓分界線南逃，並表明願投誠南韓。

合參表示，南韓軍人在兩韓軍事分界線（MDL）一帶，發現有人員活動的跡象後展開追蹤監視，並抓獲這名北韓軍人。有關單位將進行調查，以瞭解確切情況。

19日事發後，北韓軍隊並未出現異常舉動。自南韓新總統李在明6月就任以來，包含這起事件，已是北韓人員第3次越界南下。這也是李政府上台後，首見北韓軍人南下投誠。

相關新聞

相關新聞

北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

南韓合同參謀本部（合參，類似國防部參謀本部）19日指出，1名北韓軍人同日上午越過兩韓分界線南逃，並表明願投誠南韓。

羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

英國太陽報報導，法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，導致羅浮宮緊急閉館，警方疏散數千名遊客並告知民眾不要接近羅浮宮。

憂國內政局 法國富豪紛將資產轉往盧森堡和瑞士

英國金融時報（FT）報導，由於法國政局動盪引發富豪憂心，法國富豪正把資金轉向盧森堡和瑞士。

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

一名台灣旅客在新加坡聖淘沙飯店遭竊，約新幣3000元現金（約新台幣7萬元）不翼而飛。飯店起初力挺員工不可能行竊，甚至要台...

日執政聯盟同意書傳20日簽署 高市有望任日相

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）16、17日連兩天進...

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無...

