北韓軍人投誠 南韓總統李在明任內首見

南韓合同參謀本部（合參，類似國防部參謀本部）19日指出，1名北韓軍人同日上午越過兩韓分界線南逃，並表明願投誠南韓。

合參表示，南韓軍人在兩韓軍事分界線（MDL）一帶，發現有人員活動的跡象後展開追蹤監視，並抓獲這名北韓軍人。有關單位將進行調查，以瞭解確切情況。

19日事發後，北韓軍隊並未出現異常舉動。自南韓新總統李在明6月就任以來，包含這起事件，已是北韓人員第3次越界南下。這也是李政府上台後，首見北韓軍人南下投誠。