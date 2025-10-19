控哈瑪斯破壞加薩停火 以色列總理下令採取強硬行動

以色列軍方今天證實，在加薩走廊南部城市拉法（Rafah）發動空襲，以回應部隊遭到武裝分子攻擊。以色列總理尼坦雅胡指控哈瑪斯破壞停火，下令針對加薩走廊內的武裝分子採取「強硬行動」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發表聲明指出：「在哈瑪斯（Hamas）違反停火協議後，總理與國防部長及高階安全官員進行磋商，並指示對加薩走廊（Gaza Strip）內的恐怖分子採取強硬行動。」

以軍聲明指出：「今日稍早，恐怖分子在拉法地區向以色列國防軍（IDF）發射反戰車飛彈並開槍攻擊，當時以軍正在根據協議條款執行摧毀恐怖組織基礎設施的任務。」

聲明又說：「以軍隨後出動戰機空襲並且發射火砲攻擊拉法地區以化解威脅，並摧毀了數條作戰用地道與軍事設施，這些地道和設施偵測到存在恐怖分子的活動。」

哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（EzzedineAl-Qassam Brigades）聲稱該組織完全遵守與以色列達成的停火協議，並說對拉法衝突並不知情。

聲明指出：「我們重申對協議內容的全面承諾，其中最重要的是在加薩走廊所有地區維持停火。」

聲明又說：「我們對拉法地區發生的任何事件或衝突都不知情，因為這些地區屬於以軍控制的紅色區域，自今年3月戰事重燃以來，我們已無法聯繫上當地殘存部隊。」