憂國內政局 法國富豪紛將資產轉往盧森堡和瑞士

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
法國富裕人士因憂心國內政局，正將資金轉往盧森堡（如圖）和瑞士。路透
英國金融時報（FT）報導，由於法國政局動盪引發富豪憂心，法國富豪正把資金轉向盧森堡瑞士

盧森堡保險監管當局數據顯示，最低投資額25萬歐元（29萬美元）的盧森堡壽險商品，所吸引的法國客戶投資額去年增加逾58%至138億歐元（161億美元），是歷來新高。今年的各國投資數據還沒公布，但上半年流入盧森堡壽險商品的整體資金再度增加，今年預料將再創紀錄。稅務律師胡梅恩說，去年6月法國國會選舉後，流向盧森堡的資金「絡繹不絕」。

Avant-Garde家族理財室共同創辦人勒梅特也表示，他管理的多數新資金都流向盧森堡，擁有避險天堂地位的瑞士也吸引資金，流入當地的證券持有帳戶。巴黎財富管理機構Scala Patrimoine創辦人陸齊尼更形容，流向瑞士的資本金額「瘋狂」。

一些法國富裕家族更選擇搬往外國，稅制較友善的義大利米蘭成為受惠者，西班牙和葡萄牙近來也吸引外籍富豪移居。

財富管理業者、銀行家和律師表示，法國總統馬克宏去年6月提前改選國會後，流出法國的個人投資驟增，並延續至今年。如今，總理勒克努為填補預算赤字缺口，打算向最高所得人士增稅。現在，法國財管業者都日益擔心法國政策的未來發展。

法國 盧森堡 瑞士

