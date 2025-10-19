快訊

直擊／火辣程度不輸給港都溫度！BLACKPINK身穿熱褲、馬甲大秀好身材

失蹤逾2年！陸前外長秦剛傳亮相北京公開活動

中職／兄弟靠暴投送分終於破蛋 威能帝台灣大賽連18局無失分平紀錄收場

巴基斯坦與阿富汗爆衝突 控印度挑起事端

中央社／ 喀布爾19日綜合外電報導

巴基斯坦本月與阿富汗緊張情勢升高，爆發罕見流血衝突，巴基斯坦政府最近將矛頭指向宿敵印度，指控印方煽動阿富汗塔利班挑起事端。

印度與巴基斯坦為宿敵，兩國過去都是英屬印度的一部分，自1947年印巴分治以來，雙方多次交戰，互控對方在本國領土煽動武裝衝突，意圖造成不穩定局勢。

近幾個月以來，巴基斯坦當局心生警惕，注意到印度與阿富汗塔利班（Afghan Taliban）統治下的阿富汗越走越近，巴國與阿富汗的關係隨之急劇惡化。

與此同時，巴基斯坦境內恐怖攻擊激增，光是10月就有逾100名安全人員喪生。巴基斯坦一再指控，阿富汗塔利班庇護巴基斯坦塔利班運動（TTP）及其附屬組織。

本月稍早時，巴基斯坦西北部多地發生致命攻擊事件。武裝組織巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）宣稱犯下這些襲擊。巴基斯坦與阿富汗邊界陷入槍林彈雨。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）近日控訴印度「煽動」阿富汗塔利班。巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）則指控阿富汗「充當印度的代理人」。

巴基斯坦 阿富汗 塔利班

延伸閱讀

巴基斯坦與阿富汗 達成立即停火協議

巴基斯坦阿富汗邊境戰火暫歇 至少18死360傷

川普稱「印度將停買俄油」要求大陸跟進 印度業者傻眼要莫迪解釋

南亞緊張 巴基斯坦、阿富汗停火48小時 對話尋求和平

相關新聞

羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

英國太陽報報導，法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，導致羅浮宮緊急閉館，警方疏散數千名遊客並告知民眾不要接近羅浮宮。

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

一名台灣旅客在新加坡聖淘沙飯店遭竊，約新幣3000元現金（約新台幣7萬元）不翼而飛。飯店起初力挺員工不可能行竊，甚至要台...

日執政聯盟同意書傳20日簽署 高市有望任日相

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）16、17日連兩天進...

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無...

64韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押返被逮捕

南韓一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返抵國門，並已遭到逮捕。

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。