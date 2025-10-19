巴基斯坦與阿富汗爆衝突 控印度挑起事端
巴基斯坦本月與阿富汗緊張情勢升高，爆發罕見流血衝突，巴基斯坦政府最近將矛頭指向宿敵印度，指控印方煽動阿富汗塔利班挑起事端。
印度與巴基斯坦為宿敵，兩國過去都是英屬印度的一部分，自1947年印巴分治以來，雙方多次交戰，互控對方在本國領土煽動武裝衝突，意圖造成不穩定局勢。
近幾個月以來，巴基斯坦當局心生警惕，注意到印度與阿富汗塔利班（Afghan Taliban）統治下的阿富汗越走越近，巴國與阿富汗的關係隨之急劇惡化。
與此同時，巴基斯坦境內恐怖攻擊激增，光是10月就有逾100名安全人員喪生。巴基斯坦一再指控，阿富汗塔利班庇護巴基斯坦塔利班運動（TTP）及其附屬組織。
本月稍早時，巴基斯坦西北部多地發生致命攻擊事件。武裝組織巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban）宣稱犯下這些襲擊。巴基斯坦與阿富汗邊界陷入槍林彈雨。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）近日控訴印度「煽動」阿富汗塔利班。巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）則指控阿富汗「充當印度的代理人」。
