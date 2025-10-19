以媒稱以色列空襲拉法 哈瑪斯駁斥有意攻擊加薩
以色列媒體披露，以軍已對加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法發動空襲。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）則駁斥美國國務院指其計劃攻擊加薩平民一事。
路透社報導，以色列公共廣播公司Kan今天報導，以色列空軍已對拉法（Rafah）發動攻擊；許多媒體形容這是一場空襲。以軍對報導所指一事暫未發表置評。
以色列軍方17日聲稱，「若干恐怖分子」在拉法地區向以國軍人開火，所幸未造成傷亡。軍方還說，部隊同日稍晚於汗尤尼斯（Khan Younis）擊退另一個正在接近以軍的「恐怖分子」團體，強調將持續採取行動消滅眼前威脅。
近來以色列政府與哈瑪斯（Hamas）互控對方違反停火協議，以方表示，位於加薩走廊和埃及之間的拉法關卡（Rafah Crossing）將持續封閉，另候通知。
以哈雙方也對人質遺體歸還一事爭執不休。以方要求哈瑪斯履行承諾，歸還剩餘所有28具人質遺體。
哈瑪斯則表示，已交還所有20名倖存人質和12具人質遺體，還需要一些努力和專業設備協助，才能尋獲瓦礫堆下的人質遺體。
另外，美國國務院昨天表示，根據「可靠報告」，哈瑪斯正計劃攻擊加薩平民，華府稱此舉將嚴重違反停火協議。
美國國務院聲明指出：「此次攻擊巴勒斯坦平民的計畫將直接、嚴重違反停火協議，並破壞經努力取得的重大調停成果。如果哈瑪斯繼續發動攻擊，我們將採取措施保護加薩民眾，維護停火協議完整性。」
哈瑪斯今天駁斥美國國務院聲明，稱此一說法與事實不符。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言