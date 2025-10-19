以媒稱以色列空襲拉法 哈瑪斯駁斥有意攻擊加薩

快訊

中央社／ 耶路撒冷/開羅19日綜合外電報導

以色列媒體披露，以軍已對加薩走廊（Gaza Strip）南部城市拉法發動空襲。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）則駁斥美國國務院指其計劃攻擊加薩平民一事。

路透社報導，以色列公共廣播公司Kan今天報導，以色列空軍已對拉法（Rafah）發動攻擊；許多媒體形容這是一場空襲。以軍對報導所指一事暫未發表置評。

以色列軍方17日聲稱，「若干恐怖分子」在拉法地區向以國軍人開火，所幸未造成傷亡。軍方還說，部隊同日稍晚於汗尤尼斯（Khan Younis）擊退另一個正在接近以軍的「恐怖分子」團體，強調將持續採取行動消滅眼前威脅。

近來以色列政府與哈瑪斯（Hamas）互控對方違反停火協議，以方表示，位於加薩走廊和埃及之間的拉法關卡（Rafah Crossing）將持續封閉，另候通知。

以哈雙方也對人質遺體歸還一事爭執不休。以方要求哈瑪斯履行承諾，歸還剩餘所有28具人質遺體。

哈瑪斯則表示，已交還所有20名倖存人質和12具人質遺體，還需要一些努力和專業設備協助，才能尋獲瓦礫堆下的人質遺體。

另外，美國國務院昨天表示，根據「可靠報告」，哈瑪斯正計劃攻擊加薩平民，華府稱此舉將嚴重違反停火協議。

美國國務院聲明指出：「此次攻擊巴勒斯坦平民的計畫將直接、嚴重違反停火協議，並破壞經努力取得的重大調停成果。如果哈瑪斯繼續發動攻擊，我們將採取措施保護加薩民眾，維護停火協議完整性。」

哈瑪斯今天駁斥美國國務院聲明，稱此一說法與事實不符。

