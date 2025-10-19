快訊

羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
民眾和遊客8月31日經過巴黎羅浮宮外。美聯社
民眾和遊客8月31日經過巴黎羅浮宮外。美聯社

英國太陽報報導，法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，導致羅浮宮緊急閉館，警方疏散數千名遊客並告知民眾不要接近羅浮宮。

BBC引述法國媒體報導，19日早上羅浮宮開放後不久，三名蒙面男子闖入，乘坐用來進行翻修工作的室外電梯進入羅浮宮阿波羅畫廊。這間華麗的房間珍藏著法國皇室珍寶，據說竊賊破窗而入，偷走9件珠寶，得手後騎摩托車逃逸。贓物價值正在評估中。

調查人員19日早上趕往現場，並封鎖了羅浮宮。法國文化部長達提（Rachida Dati）也在社群媒體X宣布：「羅浮宮今天早上開館時發生搶劫案。沒有人員傷亡的相關通報。我和羅浮宮團隊，以及警方一起待在現場。調查正在進行。」

羅浮宮證實，由於「特殊原因」，羅浮宮將臨時全天關閉。

法國費加洛報指出，這起搶案據稱發生在羅浮宮開館後不久，當時第一批訪客才剛入館。

法國當局尚未證實是否真的有館藏被盜及有多少嫌犯涉案。警方已趕到羅浮宮疏散數千名遊客，也告知其他遊客不要靠近羅浮宮。

羅浮宮是法國文化象徵，收藏名畫「蒙娜麗莎的微笑」及雕像「米洛的維納斯」等傑作。館內共收藏38萬件藏品，其中超過3萬5000件正在展出。羅浮宮館藏價值估計高達上百億英鎊，是世界上維安最森嚴的博物館之一。

羅浮宮 法國 搶劫

延伸閱讀

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

金鐘60／姚淳耀帥出新高度！胸前「超綠」巧思曝光「不笑場最難」

金鐘60／「南港劉德華」黃鐙輝失眠3天！戴3千萬珠寶主持紅毯

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉義市義昌公園地下停車場於年底啟用

相關新聞

羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

英國太陽報報導，法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，導致羅浮宮緊急閉館，警方疏散數千名遊客並告知民眾不要接近羅浮宮。

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

一名台灣旅客在新加坡聖淘沙飯店遭竊，約新幣3000元現金（約新台幣7萬元）不翼而飛。飯店起初力挺員工不可能行竊，甚至要台...

日執政聯盟同意書傳20日簽署 高市有望任日相

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）16、17日連兩天進...

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無...

64韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押返被逮捕

南韓一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返抵國門，並已遭到逮捕。

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。