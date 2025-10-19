羅浮宮發生搶案急封鎖閉館 傳三名蒙面搶匪劫走9件珠寶

英國太陽報報導，法國羅浮宮19日驚傳發生搶劫案，導致羅浮宮緊急閉館，警方疏散數千名遊客並告知民眾不要接近羅浮宮。

BBC引述法國媒體報導，19日早上羅浮宮開放後不久，三名蒙面男子闖入，乘坐用來進行翻修工作的室外電梯進入羅浮宮阿波羅畫廊。這間華麗的房間珍藏著法國皇室珍寶，據說竊賊破窗而入，偷走9件珠寶，得手後騎摩托車逃逸。贓物價值正在評估中。

調查人員19日早上趕往現場，並封鎖了羅浮宮。法國文化部長達提（Rachida Dati）也在社群媒體X宣布：「羅浮宮今天早上開館時發生搶劫案。沒有人員傷亡的相關通報。我和羅浮宮團隊，以及警方一起待在現場。調查正在進行。」

羅浮宮證實，由於「特殊原因」，羅浮宮將臨時全天關閉。

法國費加洛報指出，這起搶案據稱發生在羅浮宮開館後不久，當時第一批訪客才剛入館。

法國當局尚未證實是否真的有館藏被盜及有多少嫌犯涉案。警方已趕到羅浮宮疏散數千名遊客，也告知其他遊客不要靠近羅浮宮。

羅浮宮是法國文化象徵，收藏名畫「蒙娜麗莎的微笑」及雕像「米洛的維納斯」等傑作。館內共收藏38萬件藏品，其中超過3萬5000件正在展出。羅浮宮館藏價值估計高達上百億英鎊，是世界上維安最森嚴的博物館之一。