台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

一名台灣旅客在新加坡聖淘沙飯店遭竊，約新幣3000元現金（約新台幣7萬元）不翼而飛。飯店起初力挺員工不可能行竊，甚至要台男自行去翻找垃圾桶，未料警方到場後，在一名房務員置物櫃中找到台男遺失的錢袋，讓經理當場傻眼。事發後，飯店仍未道歉或提出任何賠償。

新加坡媒體AsiaOne報導，28歲台灣旅客Chang Shuoyang表示，他在10月16日晚間入住遠東酒店集團悅樂聖淘沙飯店（Village Hotel Sentosa），隔日外出前往環球影城參加萬聖節驚魂夜活動前，將約3000元新幣現金裝入一個濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）的塑膠袋內，並放在房內白色桌子上。

他17日返回房間後，發現裝有現金的塑膠袋不翼而飛。他在Threads發文寫道：「一開始發生事情的時候，我很無助， 因為經理說他很相信他的員工， 不可能發生這種事情。」直到警方到場，在一名女房務員的置物櫃發現錢袋，他描述，當下「經理也嚇到，因為聖淘沙根本沒有同款的塑膠袋！」

涉事房務員否認偷竊，但已被警方帶走進一步調查。

根據這名台灣旅客的社群貼文，他17日做了一整天筆錄，隨後數次撥打飯店電話卻無法接通，「沒有道歉、沒有解釋、沒有回應， 更沒有獲得任何酒店方的訊息以及慰問」。目前還在新加坡的他決定20日將前往新加坡旅遊局申訴。

根據AsiaOne報導，目前一名34歲女子因涉嫌竊盜接受調查。

這名台灣旅客直呼對新加坡的印象改觀，「這完全改變了我對新加坡的印象，」他稱這是他第一次在海外高級飯店遭竊，並提醒旅客前往新加坡時應格外留意財物安全。