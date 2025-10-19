「窮人醫生」獲封聖 教宗良十四世將冊封7位聖人

羅馬天主教教宗良十四世今天預定冊封7位新聖人，其中包括巴布亞紐幾內亞首位聖人、一名在亞美尼亞大屠殺中遇害的大主教，以及一位被稱為「窮人醫生」的委內瑞拉平信徒。

這場隆重的封聖儀式將於世界傳教節（WorldMission Day）在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行，另有3位畢生奉獻於照顧窮人與病患的修女，以及一位前撒旦祭司龍戈（Bartolo Longo）同時被封聖。

1841年出生的龍戈是一位義大利律師，後來重返天主教信仰，創立龐貝聖母玫瑰聖殿（Pontifical Shrineof the Blessed Virgin of the Rosary of Pompeii）。

這將是美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月8日就任以來第2度主持封聖儀式，上月良十四世已冊封兩位義大利人為聖人，一位是被譽為「上帝的網紅」的已故青少年阿庫提斯（Carlo Acutis），他透過網路傳播信仰，2006年病逝，年僅15歲；另一位是被視為慈善楷模的弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）。

弗拉薩蒂1925年死於小兒麻痺症，得年24歲。

在天主教會中，封聖是繼宣福（beatification）之後，成聖程序的最後一步。封聖需具備3項條件：完成至少兩項經認證的奇蹟、過世至少5年、生前過著堪為表率的基督徒生活。

本次被冊封為聖人的包括：

羅特（Peter To Rot）：巴布亞紐幾內亞平信徒傳道員，第二次世界大戰期間日本占領時遭殺害；馬洛揚（Ignazio Choukrallah Maloyan）：亞美尼亞主教，1915年在亞美尼亞大屠殺中被土耳其軍隊處決；席斯內洛斯（Jose Gregorio Hernandez Cisneros）：1919年過世的委內瑞拉平信徒，已故教宗方濟各（PopeFrancis）曾稱他為「最接近弱小者的醫生」。