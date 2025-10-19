快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

「窮人醫生」獲封聖 教宗良十四世將冊封7位聖人

中央社／ 梵蒂岡19日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世今天預定冊封7位新聖人，其中包括巴布亞紐幾內亞首位聖人、一名在亞美尼亞大屠殺中遇害的大主教，以及一位被稱為「窮人醫生」的委內瑞拉平信徒。

這場隆重的封聖儀式將於世界傳教節（WorldMission Day）在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）舉行，另有3位畢生奉獻於照顧窮人與病患的修女，以及一位前撒旦祭司龍戈（Bartolo Longo）同時被封聖。

1841年出生的龍戈是一位義大利律師，後來重返天主教信仰，創立龐貝聖母玫瑰聖殿（Pontifical Shrineof the Blessed Virgin of the Rosary of Pompeii）。

這將是美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月8日就任以來第2度主持封聖儀式，上月良十四世已冊封兩位義大利人為聖人，一位是被譽為「上帝的網紅」的已故青少年阿庫提斯（Carlo Acutis），他透過網路傳播信仰，2006年病逝，年僅15歲；另一位是被視為慈善楷模的弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）。

弗拉薩蒂1925年死於小兒麻痺症，得年24歲。

在天主教會中，封聖是繼宣福（beatification）之後，成聖程序的最後一步。封聖需具備3項條件：完成至少兩項經認證的奇蹟、過世至少5年、生前過著堪為表率的基督徒生活。

本次被冊封為聖人的包括：

羅特（Peter To Rot）：巴布亞紐幾內亞平信徒傳道員，第二次世界大戰期間日本占領時遭殺害；馬洛揚（Ignazio Choukrallah Maloyan）：亞美尼亞主教，1915年在亞美尼亞大屠殺中被土耳其軍隊處決；席斯內洛斯（Jose Gregorio Hernandez Cisneros）：1919年過世的委內瑞拉平信徒，已故教宗方濟各（PopeFrancis）曾稱他為「最接近弱小者的醫生」。

義大利 巴布亞紐幾內亞 亞美尼亞

延伸閱讀

黎智英妻女 赴梵蒂岡獲教宗接見 黎案最快年底宣判

川普政府教宗家鄉掃蕩移民 芝加哥天主教徒憂心

接見美國主教 教宗再為移民發聲 關切川普強硬驅逐政策

教宗為花蓮災民祈福陳建仁感念 全球看見台灣團結力量

相關新聞

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

一名台灣旅客在新加坡聖淘沙飯店遭竊，約新幣3000元現金（約新台幣7萬元）不翼而飛。飯店起初力挺員工不可能行竊，甚至要台...

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄...

日本自維政權大致底定 維新不入閣採「閣外合作」

日本自民黨與日本維新會進行聯合執政協商，最快將於明天正式簽署聯合執政協議書，這幾乎確定了自民黨總裁高市早苗將成為日本首位...

日執政聯盟同意書傳20日簽署 高市有望任日相

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）16、17日連兩天進...

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無...

64韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押返被逮捕

南韓一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返抵國門，並已遭到逮捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。