快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

哈瑪斯歸還2具人質遺體 以方稱確認其中1人身分

中央社／ 耶路撒冷19日綜合外電報導

以色列今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天歸還2具人質遺體，已確認其中一名罹難者是54歲的恩格爾（Ronen Engel）。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室發表聲明說，軍方「已通知恩格爾家屬，他們摯愛家人的遺體已送回以色列，並完成身分確認」，強調以色列將全力以赴，「直到所有罹難人質遺體歸還為止」。

恩格爾是尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）居民，他在2023年10月7日哈瑪斯襲擊以國南部時，在住家遭哈瑪斯綁架並殺害，隨後遺體被帶往加薩。以色列軍方同年12月1日宣布恩格爾的死訊。

恩格爾之妻恩格爾–巴特（Karina Engel-Bart）及2名子女米卡（Mika）和悠瓦 （Yuval），當時在安全室避難時也遭哈瑪斯劫持，後來在首輪停火期間獲釋。

恩格爾是哈瑪斯昨天歸還以色列的2具人質遺體其中之一。由於在加薩瓦礫堆中尋找人質遺體進度大幅延遲，使得以哈之間脆弱的停火再度受到威脅。

恩格爾生前是攝影記者，也曾在以色列南部尼格夫地區（Negev）類似紅十字會的紅色大衛之星（MDA）擔任志工，負責駕駛救護車。

根據美國斡旋的停火協議，哈瑪斯已全數歸還20名生還人質及12具人質遺體。協議規定，哈瑪斯需在格林威治時間20日9時前，歸還所有以色列倖存人質或人質遺體。

哈瑪斯已表明需要更多時間和技術協助，從加薩瓦礫堆中尋找剩餘人質遺體。

遺體 人質 哈瑪斯

延伸閱讀

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

內唐亞胡：哈瑪斯未解除武裝 加薩戰爭難結束

加薩控以軍違反停火47次！停火線淪死亡線 巴勒斯坦一家11口誤入送命

以色列再收到兩具人質遺體 哈瑪斯籲開放邊境關卡

相關新聞

台男新加坡遭竊7萬元！飯店「要他翻垃圾桶」 警搜出1物後經理傻眼

一名台灣旅客在新加坡聖淘沙飯店遭竊，約新幣3000元現金（約新台幣7萬元）不翼而飛。飯店起初力挺員工不可能行竊，甚至要台...

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄...

日本自維政權大致底定 維新不入閣採「閣外合作」

日本自民黨與日本維新會進行聯合執政協商，最快將於明天正式簽署聯合執政協議書，這幾乎確定了自民黨總裁高市早苗將成為日本首位...

日執政聯盟同意書傳20日簽署 高市有望任日相

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）16、17日連兩天進...

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無...

64韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押返被逮捕

南韓一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返抵國門，並已遭到逮捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。