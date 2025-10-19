哈瑪斯歸還2具人質遺體 以方稱確認其中1人身分

以色列今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天歸還2具人質遺體，已確認其中一名罹難者是54歲的恩格爾（Ronen Engel）。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）辦公室發表聲明說，軍方「已通知恩格爾家屬，他們摯愛家人的遺體已送回以色列，並完成身分確認」，強調以色列將全力以赴，「直到所有罹難人質遺體歸還為止」。

恩格爾是尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）居民，他在2023年10月7日哈瑪斯襲擊以國南部時，在住家遭哈瑪斯綁架並殺害，隨後遺體被帶往加薩。以色列軍方同年12月1日宣布恩格爾的死訊。

恩格爾之妻恩格爾–巴特（Karina Engel-Bart）及2名子女米卡（Mika）和悠瓦 （Yuval），當時在安全室避難時也遭哈瑪斯劫持，後來在首輪停火期間獲釋。

恩格爾是哈瑪斯昨天歸還以色列的2具人質遺體其中之一。由於在加薩瓦礫堆中尋找人質遺體進度大幅延遲，使得以哈之間脆弱的停火再度受到威脅。

恩格爾生前是攝影記者，也曾在以色列南部尼格夫地區（Negev）類似紅十字會的紅色大衛之星（MDA）擔任志工，負責駕駛救護車。

根據美國斡旋的停火協議，哈瑪斯已全數歸還20名生還人質及12具人質遺體。協議規定，哈瑪斯需在格林威治時間20日9時前，歸還所有以色列倖存人質或人質遺體。

哈瑪斯已表明需要更多時間和技術協助，從加薩瓦礫堆中尋找剩餘人質遺體。