楊蘭蘭交通事故案 雪梨法院延至11月14日再開庭

中央社／ 台北19日電

23歲中國女子楊蘭蘭7月底在澳洲雪梨駕駛勞斯萊斯發生車禍，其身分及財富引起熱議。澳洲媒體報導，案件17日在雪梨的法院第3次開庭，法庭並將於11月14日再度開庭，屆時將要求被告決定是否認罪。

澳洲媒體SBS於17日報導，楊蘭蘭案17日上午在雪梨市中心的唐寧中心地方法院第3次開庭。根據庭審記錄，楊蘭蘭當天並未出庭，由其律師科恩（JohnKorn）代表出庭。

科恩在庭上表示，目前仍就楊蘭蘭遭指控的事項與警方高層溝通，請求法庭將案件再次延期，以便「繼續研究案情」。

法官認為，被告已獲充分時間考慮是否認罪，但仍批准準延期，案件將於當地時間11月14日上午9時30分再次開庭。書記官提醒，11月再開庭時，法庭將要求被告決定是否認罪。

根據法院公開文件，楊蘭蘭目前面臨4項指控，分別是拒絕或未能配合酒精呼氣測試；危險駕駛導致嚴重人身傷害；未向警方提供駕駛人或車輛訊息；疏忽駕駛導致嚴重人身傷害。法院確認，被告此前簽署的取保候審繼續有效。

17日開庭結束後，楊蘭蘭的律師科恩接受媒體採訪表示，案件發生以來已引發廣泛社會與媒體關注，這種輿論環境對當事人「沒有幫助」。

被問及媒體報道是否對楊蘭蘭的精神狀態造成影響時，科恩表示，他了解到楊蘭蘭目前「有些精神方面的困擾」，並強調「在案件審理期間，她的精神狀況值得關注」。

根據英國衛報（The Guardian）17日報導，當地警方正在核實是否加控其他控罪。

科恩在庭外向媒體表示，楊蘭蘭的家庭背景與他的工作完全無關，「因此我從未問過她」。科恩又指，楊是很害羞的女孩，「但我猜她會不時閱讀和瀏覽媒體」。

楊蘭蘭涉及今年7月26日在雪梨市區發生的一宗交通事故。當地警方指控楊蘭蘭涉嫌酒後駕駛一輛勞斯萊斯（Rolls-Royce），與一輛賓士（Mercedes-Benz）轎車相撞，造成對方司機重傷。

案件於8月15日首度開庭，當時庭外聚集了大量民眾與媒體。第2次庭審於9月26日舉行，該次庭審後法院撤銷對楊蘭蘭「不當行為造成人身傷害」的指控。

楊蘭蘭目前仍處於保釋，需遵守既有條件，包括上繳護照、定期向警方報到、夜間不得外出及不得駕駛車輛等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

