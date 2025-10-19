楊蘭蘭交通事故案 雪梨法院延至11月14日再開庭
23歲中國女子楊蘭蘭7月底在澳洲雪梨駕駛勞斯萊斯發生車禍，其身分及財富引起熱議。澳洲媒體報導，案件17日在雪梨的法院第3次開庭，法庭並將於11月14日再度開庭，屆時將要求被告決定是否認罪。
澳洲媒體SBS於17日報導，楊蘭蘭案17日上午在雪梨市中心的唐寧中心地方法院第3次開庭。根據庭審記錄，楊蘭蘭當天並未出庭，由其律師科恩（JohnKorn）代表出庭。
科恩在庭上表示，目前仍就楊蘭蘭遭指控的事項與警方高層溝通，請求法庭將案件再次延期，以便「繼續研究案情」。
法官認為，被告已獲充分時間考慮是否認罪，但仍批准準延期，案件將於當地時間11月14日上午9時30分再次開庭。書記官提醒，11月再開庭時，法庭將要求被告決定是否認罪。
根據法院公開文件，楊蘭蘭目前面臨4項指控，分別是拒絕或未能配合酒精呼氣測試；危險駕駛導致嚴重人身傷害；未向警方提供駕駛人或車輛訊息；疏忽駕駛導致嚴重人身傷害。法院確認，被告此前簽署的取保候審繼續有效。
17日開庭結束後，楊蘭蘭的律師科恩接受媒體採訪表示，案件發生以來已引發廣泛社會與媒體關注，這種輿論環境對當事人「沒有幫助」。
被問及媒體報道是否對楊蘭蘭的精神狀態造成影響時，科恩表示，他了解到楊蘭蘭目前「有些精神方面的困擾」，並強調「在案件審理期間，她的精神狀況值得關注」。
根據英國衛報（The Guardian）17日報導，當地警方正在核實是否加控其他控罪。
科恩在庭外向媒體表示，楊蘭蘭的家庭背景與他的工作完全無關，「因此我從未問過她」。科恩又指，楊是很害羞的女孩，「但我猜她會不時閱讀和瀏覽媒體」。
楊蘭蘭涉及今年7月26日在雪梨市區發生的一宗交通事故。當地警方指控楊蘭蘭涉嫌酒後駕駛一輛勞斯萊斯（Rolls-Royce），與一輛賓士（Mercedes-Benz）轎車相撞，造成對方司機重傷。
案件於8月15日首度開庭，當時庭外聚集了大量民眾與媒體。第2次庭審於9月26日舉行，該次庭審後法院撤銷對楊蘭蘭「不當行為造成人身傷害」的指控。
楊蘭蘭目前仍處於保釋，需遵守既有條件，包括上繳護照、定期向警方報到、夜間不得外出及不得駕駛車輛等。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言