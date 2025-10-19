歐盟伊拉斯莫斯交換學生計畫創辦人逝世 享壽91歲

義大利媒體今天報導，歐洲聯盟伊拉斯莫斯（Erasmus）計畫創辦人寇拉迪（Sofia Corradi）在羅馬去世，享壽91歲。該計畫已將上千萬歐洲青年送出國留學。

法新社報導，寇拉迪的家人在對媒體發布的訃聞中表示，這位學者是一名「能量充沛，且在智慧和情感上慷慨大度」的女性。

羅馬第三大學（Roma 3 University）教育學教授寇拉迪，享有「伊拉斯莫斯之母」的美譽。她在20多歲就獲得享有盛譽的美國傅爾布萊特獎學金，資助她赴紐約哥倫比亞大學深造，最終取得法學碩士學位。

寇拉迪返國後，她的學分未獲義大利教育體系承認，於是開始構想學生交換計畫，最終於1987年付諸實行。

根據伊拉斯莫斯計畫官網，自此以來已有約1600萬名學生參與該計畫。

這項由歐盟負責管理的計畫，旨在促進歐洲各地大學與高等教育機構之間建立更緊密的合作關係。

寇拉迪2018年曾表示，這項計畫的構想誕生於冷戰時期，是「我個人的和平主義使命」。

出生於羅馬的教育家寇拉迪曾針對教育的權利，替聯合國人權委員會、海牙國際法學院（The HagueAcademy of International Law）以及倫敦政經學院（London School of Economics）進行研究。

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）撰文指出，寇拉迪「啟發了數以百萬計年輕人，他們得以旅行、學習並接納不同文化」，並讚揚她促成了「歐洲世代的誕生」。