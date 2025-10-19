巴西重大車禍 巴士逆向行駛失控翻覆至少17死

快訊

中央社／ 聖保羅18日綜合外電報導

警方今天表示，巴西東北部昨晚發生重大車禍，一輛巴士逆向行駛時失控翻覆，造成至少17人死亡。

這起悲劇發生在培南布可（Pernambuco），警方聲明指出，當時車上載有30人，司機在逆向行駛時撞上路邊岩石，隨後雖返回正確車道，但仍撞上路堤後翻覆。

部分乘客在事故中被拋出車外，目前不清楚確切受傷人數。

警方表示，司機僅受到輕傷，酒測結果為陰性。

據悉，巴士當時正從布魯馬杜（Brumado）前往聖克魯斯卡比巴里貝（Santa Cruz do Capibaribe）。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在社群平台X上表示：「我向罹難者家屬與親友表達誠摯的哀悼與關切，願你們在這段極度哀痛的時刻獲得慰藉。」

巴士 逆向 巴西

