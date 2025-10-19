快訊

習近平電賀鄭麗文當選國民黨主席 提92共識與反台獨

T17、T18新壽拋新讓步 李四川曝1關鍵不可行…本周提備案

換季別只是將冷氣關機！台電曝正確保養「5步」：明年更省電

「風神」颱風襲擊菲律賓 馬尼拉東南村鎮一家5口死亡

中央社／ 馬尼拉19日綜合外電報導

菲律賓警方與災害管理部門官員表示，「風神」颱風（Fengshen）今天橫掃菲律賓主島呂宋島（Luzon），造成一家5口死亡。

法新社報導，菲國警官翁巴伊諾（Sonny Ombajino）透過電話向媒體表示，這家人包括2名分別為2歲與11歲的兒童，他們是在黎明時分被倒下的樹木壓死。

這起不幸事件發生在皮托戈鎮（Pitogo）附近一個村莊，當地位於馬尼拉東南約153公里，颱風在夜間橫掃呂宋島（Luzon）東南部。

國家氣象局稱，「風神」近中午時分在馬尼拉灣上空盤旋，陣風高達每小時90公里，即將襲擊首都馬尼拉以北省份。

當地災害管理部門官員表示，自昨天以來，至少有4.7萬人離開家園，前往呂宋島東南，政府指定的臨時避難所。氣象局警告，沿海地區可能出現洪水與山崩。

菲律賓每年遭受約20次風暴與颱風襲擊，這些地區通常有數百萬人生活在貧困之中。

科學家示警，隨著人類活動導致的氣候變遷，地球變得更為暖和，颱風威力也在增強。

颱風「風神」來襲之際，菲律賓正遭受一連串強烈地震襲擊，過去3週內至少有87人死亡。

馬尼拉 颱風 菲律賓

延伸閱讀

「風神」颱風襲菲 呂宋島2萬居民緊急撤離

天氣轉涼！颱風與東北季風共伴 下周「3地區」防豪雨等級以上降雨

風神颱風明起東北季風「共伴」恐劇烈變天 豪大雨炸北東…全台颳強風

風神颱風將與東北季風「共伴」威脅台灣 5大降雨熱區曝

相關新聞

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄...

日本自維政權大致底定 維新不入閣採「閣外合作」

日本自民黨與日本維新會進行聯合執政協商，最快將於明天正式簽署聯合執政協議書，這幾乎確定了自民黨總裁高市早苗將成為日本首位...

日執政聯盟同意書傳20日簽署 高市有望任日相

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）16、17日連兩天進...

哈瑪斯接受停火5年 但拒絕解除武裝

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無...

64韓人涉網路詐騙 自柬埔寨押返被逮捕

南韓一名警官告訴法新社，因涉嫌參與網路詐騙而在柬埔寨被拘留的64名韓國人今天返抵國門，並已遭到逮捕。

2015核協議到期 伊朗仍盼外交談判

伊朗還是希望跟西方簽訂核協議，但美國堅持要其放棄核武，雙方談判持續卡關！伊朗外交部18日宣布，為期10年的《全面核協議》正式到期，雖然伊朗可以解除核能發展的限制，但仍希望透過外交與各國協商。雖然此協議因為美國2018年退出就名存實亡，雙方也都曾想再續約，但因太多地方卡關而仍無下文。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。