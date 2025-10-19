日本自維結盟 在野黨政權輪替「玉木首相」夢碎

日本自民黨與日本維新黨已就建立聯合政權達成共識，使得3大在野黨推動政權輪替的計畫徹底破滅，國民民主黨代表玉木雄一郎成為「玉木首相」的可能性也化為幻影。如今，立憲和國民都分別尋求公明黨合作，但在野黨尚未形成統一戰略，來對抗「自維」聯合政權。

立憲民主黨這次提出，由在野黨聯合提名玉木為首相候選人的「奇招」，但隨著維新倒向自民黨，在野黨統一陣線的氣勢瞬間消散。立憲代表野田佳彥17日坦承形勢不利，達成政黨輪替很困難，並明確表達要與「自維聯合政權」對抗。

公明黨10日宣告與自民黨長達26年的合作破局後，立憲動作頻頻。野田去年眾議院選舉後，呼籲在野黨投票支持自己擔任首相但未成功，這次汲取教訓，強調是「十幾年才有一次的（政權輪替）機會」，甚至願意讓出首相位置，並在政策方面做出重大讓步。

然而，玉木仍在猶豫時，維新會代表吉村洋文迅速與自民黨總裁高市早苗會面，同意展開聯合執政的政策協商。

玉木多次表示「有擔任首相的覺悟（決心）」，維新向自民黨靠攏後，他憤怒抱怨「維新真的太二枚舌（兩面派）」。

但其實，玉木也在「與在野黨合作」以及「與自民黨合作」之間搖擺不定，結果兩頭落空。一名立憲參議員批評，「立憲一直堅定追求政權輪替，是玉木自己沒有當首相的覺悟」。

隨著高市幾乎篤定會在21日首相指名選舉中當選首相，立憲與國民民主都開始接近公明黨。野田與玉木分別與公明黨代表齊藤鐵夫會面，同意在「強化企業與團體政治獻金管理」方面展開合作。

不過，有關於維新要求在今年內削減國會議員席次，野田和齊藤都批評「太過粗暴」，持反對立場。玉木17日卻在電視節目上表示，「我會在這項議題上與維新合作」。這似乎暗示著，在野黨陣營內部即將為這項議題出現新的分歧。

此外，玉木昨天也表示，他願意在政策理念一致的領域與高市合作。共同社報導，他在訪問長崎市時受訪表示，高市在自民黨總裁選舉時提出的經濟政策，「與本黨的主張有許多重合之處，為了推動政策落實，希望能與高市展開合作」。

對於「玉木首相」成為幻影，玉木在街頭演說時對支持者表示，「玉木首相的夢想雖然破滅了，但請大家再等等。我希望能與那些值得信賴、能夠建立互信的政黨強化合作關係」。