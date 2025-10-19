快訊

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

中央社／ 巴黎18日綜合外電報導
法國前總統沙柯吉。（歐新社）
法國前總統沙柯吉。（歐新社）

法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄的歐盟國家前元首。

法新社報導，沙柯吉（Nicolas Sarkozy）這位在2007年至2012年間執政的法國右翼領袖，因圖謀讓格達費（Moamer Kadhafi）資助他的選舉活動，於9月下旬被判刑事共謀罪成立。

沙柯吉已對判決提出上訴，並譴責這是「司法不公」。他將被監禁於巴黎的聖蒂監獄（La Sante）。

他在9月25日判決後對媒體表示：「如果他們非要我坐牢，我會去坐牢，但我會抬頭挺胸。」

沙柯吉將成為自二戰以來，首位被判入獄的法國國家領導人。上一位是法國維希政府（Vichy Regime）、與納粹合作的國家元首貝當（Philippe Petain）。

獄方人員告訴法新社，沙柯吉可能會被單獨監禁在約9平方公尺的牢房中。

不被允許與媒體交談的匿名獄方人員表示，將沙柯吉單獨關押是為了避免他與其他囚犯接觸，同時防止其他囚犯利用大量偷運進監獄的手機拍下沙柯吉的照片。

