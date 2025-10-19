「風神」颱風襲菲 呂宋島2萬居民緊急撤離

「風神」颱風（Fengshen）今晨在菲律賓呂宋島東岸登陸，44個地區發布熱帶風暴警報，2萬多沿海居民緊急被撤離至較安全地區，多班國內航班停飛、渡輪停航，導致4000多名旅客受困。

「風神」昨天下午4時在呂宋島東南端的蘇索岡省（Sorsogon）登陸，今天上午在呂宋島奎松省（Quezon）2度登陸，朝西北方向橫跨呂宋島，預計今天下午5時離開呂宋島西岸，吹向南海。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）上午11時發布的通告，「風神」中心附近最大風速每小時65公里，瞬間最大風速可達每小時90公里，移動速度每小時15公里。

氣象局也預測，呂宋島中部和南部15個省分未來24小時的累積降雨量，將介於100至200毫米之間。

呂宋島目前有44個地區處於警報狀態，其中16個地區為2號警報狀態，包括大馬尼拉地區北部城鎮在內，28個地區處於1號警報狀態；馬尼拉市今晨天氣陰雨，並無強風。

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級。5號為最高等級，意味風速可能達每小時185公里以上；2級意味著未來24小時內風速可能介於每小時62至88公里，老舊或高危險建築物可能受損。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）今晨發布的災情報告，在預防性疏散措施之下，呂宋島南端地方政府和救災人員近日已協助沿岸及低窪地區居民計2萬2311人，撤離至較安全地點。

電視台畫面也顯示，漁民將漁船移至避風港或是綁上鐵鏈，以免被大浪捲走。

此外，近40座港口禁止渡輪、螃蟹船出海，導致逾3000名船客受困；惡劣的天候也迫使至少16班國內航班停飛，1700名旅客行程受到影響。

菲律賓氣象局預測，「風神」在呂宋島內陸移動期間，可能因與山脈的摩擦而減弱，但進入南海之後預料又會增強。