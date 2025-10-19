日本自維政權大致底定 維新不入閣採「閣外合作」

日本自民黨與日本維新會進行聯合執政協商，最快將於明天正式簽署聯合執政協議書，這幾乎確定了自民黨總裁高市早苗將成為日本首位女首相。據知維新將暫時不入閣，採取「閣外合作」的形式參與聯合政權。

日本電視台、產經新聞報導，維新今天下午將在大阪召開常任役員會，對協商內容進行最後協調。相關人士表示，兩黨預料明天簽署聯合執政協議書。

擁有10名以上國會議員的政黨參與「閣外合作」，是1997年前日相橋本龍太郎第2次內閣改組時期、自民黨與社民黨、新黨的聯合執政以來首次。自民與維新將成立一個政策協商機制，共同推進協議內容的落實。維新作為執政陣營，將參與政府提交法案的事前審查。

自民黨原本希望維新能夠參與「閣內合作」，派出成員入閣，並在政務運作中密切配合，在法案與預算案的表決上都採取一致立場，這也是自民黨之前與公明黨採取的合作方式，對自民黨而言，能夠確保政權的穩定性。

然而，「閣內合作」雖然能讓政黨更容易實現自己的政策，卻也必須承擔更大執政責任，維新內部對此意見不一。有成員主張，「既然加入聯合政權，就應該承擔政權運作的責任」；然而資深議員為主的另一派態度審慎，認為「應該先在閣外觀察，自民黨是否會認真推動維新的政策」。

維新要求的聯合執政條件，包括在今年內通過「削減國會議員席次1成」相關法案，自民黨已經同意，雙方正在以「削減眾議院比例代表席次」作為方案進行協調。

另一方面，如果高市早苗在21日臨時國會的首相指名選舉中當選，她將任命維新的國會對策委員長遠藤敬，作為首相輔佐官，擔任首相與國會之間的協調橋梁，也加強自民與維新在國政運作的協調與合作。

另一方面，根據首相身邊相關人士，已經宣布辭職的首相石破茂正在搬離居住約9個月的首相公邸。石破內閣將在21日臨時國會宣布總辭，首相指名選舉後，新內閣將宣誓就任。