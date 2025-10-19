將難民安置諾魯挨批 澳洲為遣送計畫辯護
澳洲政府今天為金額高達25億澳元（約16.2億美元）的遣送協議辯護，該協議計劃在未來30年間，將數百名非公民送至太平洋小國諾魯，遭到人權團體批評。
澳洲中間偏左的工黨政府今年9月與諾魯簽署協議，將因犯罪紀錄而被拒發難民簽證者重新安置至諾魯，再遭外界批評澳洲是將難民「丟」給小島國家。
澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今天表示，被驅逐出境者將獲發30年期簽證，可在諾魯工作。
諾魯是一個僅有1萬2000人口、面積僅21平方公里的小國，極度依賴外援。
伯克接受澳洲廣播公司（ABC）電視訪問時說：「我曾親自前往，看過那裡的住宿及醫療設施，水準不錯。」
但人權觀察（Human Rights Watch）9月指出，澳洲強制遣送至諾魯的尋求庇護者曾因醫療疏忽與輕生而死亡。
諾魯當地企業主與社區工作者對於接收有犯罪紀錄的外籍人士態度不一。
柏克今天強調，島上的醫療設施「遠優於」外界對其標準的揣測。
但美國楊百翰大學（Brigham Young University）2025年報告指出，包括諾魯在內的太平洋島國，醫療體系普遍未達世界衛生組織（WHO）標準。
根據這項協議，澳洲將先支付4億澳元作為遣送計畫的基金設立資金，之後每年再支付7000萬澳元，為期30年。
諾魯將擁有決定是否接收特定非公民的最終權力，若該計畫未達預期成果，澳洲可要求追回部分資金。
