將難民安置諾魯挨批 澳洲為遣送計畫辯護

中央社／ 雪梨19日綜合外電報導

澳洲政府今天為金額高達25億澳元（約16.2億美元）的遣送協議辯護，該協議計劃在未來30年間，將數百名非公民送至太平洋小國諾魯，遭到人權團體批評。

澳洲中間偏左的工黨政府今年9月與諾魯簽署協議，將因犯罪紀錄而被拒發難民簽證者重新安置至諾魯，再遭外界批評澳洲是將難民「丟」給小島國家。

澳洲內政部長柏克（Tony Burke）今天表示，被驅逐出境者將獲發30年期簽證，可在諾魯工作。

諾魯是一個僅有1萬2000人口、面積僅21平方公里的小國，極度依賴外援。

伯克接受澳洲廣播公司（ABC）電視訪問時說：「我曾親自前往，看過那裡的住宿及醫療設施，水準不錯。」

但人權觀察（Human Rights Watch）9月指出，澳洲強制遣送至諾魯的尋求庇護者曾因醫療疏忽與輕生而死亡。

諾魯當地企業主與社區工作者對於接收有犯罪紀錄的外籍人士態度不一。

柏克今天強調，島上的醫療設施「遠優於」外界對其標準的揣測。

但美國楊百翰大學（Brigham Young University）2025年報告指出，包括諾魯在內的太平洋島國，醫療體系普遍未達世界衛生組織（WHO）標準。

根據這項協議，澳洲將先支付4億澳元作為遣送計畫的基金設立資金，之後每年再支付7000萬澳元，為期30年。

諾魯將擁有決定是否接收特定非公民的最終權力，若該計畫未達預期成果，澳洲可要求追回部分資金。

諾魯 澳洲 人權

相關新聞

法國前總統沙柯吉收非法獻金將入獄 痛斥司法不公

法國前總統沙柯吉將於21日入獄服刑，原因是他2007年總統競選期間收受利比亞已故強人格達費非法政治獻金，成為首位被判入獄...

日本自維政權大致底定 維新不入閣採「閣外合作」

日本自民黨與日本維新會進行聯合執政協商，最快將於明天正式簽署聯合執政協議書，這幾乎確定了自民黨總裁高市早苗將成為日本首位...

內唐亞胡：哈瑪斯未解除武裝 加薩戰爭難結束

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天警告，除非哈瑪斯（Hamas）解除武裝，讓加薩地區實現非軍...

拚連任 內唐亞胡有意再戰2026年大選

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他將在2026年11月的大選尋求連任，並預期自己會勝...

健康來得及／熟齡好睡不用藥 專家力推三種助眠運動

許多老年人長期被失眠困擾，其實關鍵不在藥物，而是一套能在家完成的放鬆練習。這項結合瑜珈、伸展與漸進式肌肉放鬆的居家運動，被視為近年最自然的助眠新解方。透過簡單動作讓身體逐步釋放緊繃、喚醒深層放鬆反應，不需器材、不限空間，卻能讓夜晚重拾平靜。想了解專家如何運用這套方法幫助高齡族改善睡眠，帶你揭開它的科學原理與實作關鍵。

加薩控以軍違反停火47次！停火線淪死亡線 巴勒斯坦一家11口誤入送命

衛報報導，加薩媒體辦公室指控，以色列自10月初停火生效以來，已違反協議47次，造成38名巴勒斯坦人死亡，另有143人受傷...

