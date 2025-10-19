快訊

2015核協議到期 伊朗仍盼外交談判

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
2015年簽定的伊朗核協議於近日到期，但因為伊朗與西方缺乏互信，外界並不看好再簽協定。（中央社示意圖）
伊朗還是希望跟西方簽訂核協議，但美國堅持要其放棄核武，雙方談判持續卡關！伊朗外交部18日宣布，為期10年的《全面核協議》正式到期，雖然伊朗可以解除核能發展的限制，但仍希望透過外交與各國協商。雖然此協議因為美國2018年退出就名存實亡，雙方也都曾想再續約，但因太多地方卡關而仍無下文。

核協議名存實亡

根據《半島電視台》報導，伊朗外交部18日發表聲明指出，《全面核協議》對伊朗核能發展的限制與相關的機制都已經到期，但伊朗還是希望可以透過外交談判，重新履行相關義務。英國、德國與法國8月時就曾啟動合約到期的相關程序，請聯合國調整相關制裁措施。

美國、以色列與西方國家長期指控伊朗想要發展核武，但目前美國情報機關與聯合國原子能總署（IAEA）都表示今年尚未發現伊朗想要發展核武的證據。伊朗雖然在2015年與美、英、法、德、奧、中等國簽定《全面核協議》，但美國在2018年時任總統川普任內退出，並對伊朗施加石油等貿易制裁，讓協議名存實亡。

美、伊互不相讓

如今川普重新上任，雖然他的團隊曾與伊朗在維也納、羅馬等地進行過多次談判，但目前雙方依舊沒有共識，隨後美、伊更因為12天戰爭，川普命轟炸機摧毀伊朗核設施而陷入谷底。川普近日表示，美國也願意跟伊朗談判，但重點是要看伊朗的態度，到底誰不願談判便陷入羅生門。

德黑蘭時報》一篇投書悲觀認為，西方對於伊朗外長阿格拉齊並不滿意，且目前還沒有新的協商啟動下，不只核協議可能無法再簽成，甚至各國與伊朗之間都缺乏互信。伊朗希望擴大發展核能，但西方總認為伊朗想要發展核武下，要再談成新協議並不容易。

【更多精采內容，詳見

