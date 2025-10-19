葉門叛軍突襲聯合國駐點 組織員工目前均安

快訊

中央社／ 沙那18日綜合外電報導

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天突襲聯合國在當地的一處辦公大樓。聯合國官員表示，國際組織員工目前均安並已聯繫家屬。

聯合國駐葉門協調員發言人阿蘭（Jean Alam）向法新社表示：「我們可以證實『真主虔信者』（Ansar Allah）－青年運動的正式名稱，其安全人員未經授權闖入聯合國駐沙那（Sanaa）辦公區域，建築內有15名聯合國的國際工作人員。」

「根據最新消息，辦事處所有員工目前均平安無恙，且已與家屬取得聯繫。」

阿蘭表示此事件仍在進行，聯合國正採取一切必要措施。

據聯合國指出，葉門叛軍曾於8月31日闖入位於沙那的聯合國辦事處，拘留超過11名員工。

不願具名的葉門叛軍高層當時向法新社表示，這些員工被懷疑替美國及以色列從事間諜活動。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天發表聲明指出：「我們會持續呼籲，立即釋放我們53名遭任意拘留的同仁。」

杜雅里克的發言係回應葉門叛軍領袖侯瑟（Abdul Malik al-Houthi）16日的電視談話。侯瑟當時宣稱

他的部隊已瓦解「最危險的間諜集團」，並指該集團與世界糧食計劃署（World Food Program）、聯合國兒童基金會（UNICEF）等人道組織有關。

杜雅里克表示，相關指控「危險且不可接受」。

最近幾個月，伊朗支持的此一葉門叛軍集團在其控制區域逮捕數十名聯合國工作人員。

聯合國駐葉門人道事務協調員，9月中旬已從葉門叛軍掌控的首都沙那，正式移至國際認可政府所暫棲的臨時首都亞丁（Aden）。

根據聯合國資料，自8月31日以來，共有21名聯合國人員被捕，另有23名國際非政府組織現任與前任成員遭羈押。

聯合國指出，為期10年的內戰已讓葉門這個阿拉伯半島最貧困國家之一，陷入全球最嚴重的人道危機。

