內唐亞胡：哈瑪斯未解除武裝 加薩戰爭難結束
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天警告，除非哈瑪斯（Hamas）解除武裝，讓加薩地區實現非軍事化，否則加薩戰爭不會結束。
哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）宣布，將於今晚再交還另兩名人質遺體。以色列軍方則表示，預計紅十字會在當地晚間11時前往接收「數具」遺體。
由於目前尚有一些人質遺體仍未交還，這成為首階段停火執行上的關鍵障礙。以色列堅持應全部交還人質遺體，才會開啟人道援助通道拉法（Rafah）邊界關卡 。
內唐亞胡在以色列右翼電視14台發表談話指出，完成第2階段停火協議，對結束戰爭至關重要。
他說：「第2階段執行也包括解除哈瑪斯武裝，更準確地說，卸下哈瑪斯武裝，讓加薩走廊實現非軍事化。」
根據美國總統川普促成的停火協議，哈瑪斯迄今已釋放全部20名仍活著的人質；另28名已故人質中，交還10具遺體，包括9名以色列人和1名尼泊爾人。
