快訊

MLB／大谷領軍道奇破解1/4世紀魔咒 貝茲更要挑戰罕見紀錄

不只來旅遊！台北5大誘因成外籍人士長住首選 6成6停留逾1年

助延緩老化、降心血管風險 南瓜籽具6大健康功效仍不宜過量

巴基斯坦與阿富汗 達成立即停火協議

中央社／ 杜哈19日綜合外電報導

卡達外交部今天清晨宣布，在一週激烈的邊境衝突後，南亞鄰國巴基斯坦與阿富汗已在卡達首都杜哈舉行的和平談判中，達成立即停火協議。

卡達外交部表示，此次談判由卡達與土耳其共同斡旋，巴基斯坦與阿富汗雙方在昨天的會談中達成停火協議。

雙方還同意在未來幾天內舉行後續會談，「以確保停火得以持續，並透過可靠機制驗證其執行情況」。

稍早，雙方表示他們昨天在杜哈展開和平談判，試圖在造成數十人死亡、數百人受傷的激烈衝突後尋求解決之道。

這是自2021年塔利班（Taliban）重新掌權以來，兩國間最嚴重的暴力事件。

卡達 外交部 巴基斯坦

延伸閱讀

美稱哈瑪斯欲攻擊加薩平民 以色列續封拉法關卡

南亞緊張 巴基斯坦、阿富汗停火48小時 對話尋求和平

臨時停火48小時！與阿富汗達成協議 巴基斯坦：停火是應對方要求

阿富汗首都猛烈爆炸！疑巴基斯坦所為…坎達哈省也遭攻擊約15人身亡

相關新聞

內唐亞胡：哈瑪斯未解除武裝 加薩戰爭難結束

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天警告，除非哈瑪斯（Hamas）解除武裝，讓加薩地區實現非軍...

拚連任 內唐亞胡有意再戰2026年大選

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他將在2026年11月的大選尋求連任，並預期自己會勝...

健康來得及／熟齡好睡不用藥 專家力推三種助眠運動

許多老年人長期被失眠困擾，其實關鍵不在藥物，而是一套能在家完成的放鬆練習。這項結合瑜珈、伸展與漸進式肌肉放鬆的居家運動，被視為近年最自然的助眠新解方。透過簡單動作讓身體逐步釋放緊繃、喚醒深層放鬆反應，不需器材、不限空間，卻能讓夜晚重拾平靜。想了解專家如何運用這套方法幫助高齡族改善睡眠，帶你揭開它的科學原理與實作關鍵。

加薩控以軍違反停火47次！停火線淪死亡線 巴勒斯坦一家11口誤入送命

衛報報導，加薩媒體辦公室指控，以色列自10月初停火生效以來，已違反協議47次，造成38名巴勒斯坦人死亡，另有143人受傷...

美俄穿越白令海峽海底隧道 川普有興趣但必須想一想

CNBC報導，美國總統川普表示，他會考慮俄羅斯方面向全球首富馬斯克建議的提案：由馬斯克旗下鑽隧道的Boring Comp...

自民黨、維新會擬組執政聯盟 高市任首相 可能性增加

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）連兩天進行籌組執政聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。