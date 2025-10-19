巴基斯坦與阿富汗 達成立即停火協議

卡達外交部今天清晨宣布，在一週激烈的邊境衝突後，南亞鄰國巴基斯坦與阿富汗已在卡達首都杜哈舉行的和平談判中，達成立即停火協議。

卡達外交部表示，此次談判由卡達與土耳其共同斡旋，巴基斯坦與阿富汗雙方在昨天的會談中達成停火協議。

雙方還同意在未來幾天內舉行後續會談，「以確保停火得以持續，並透過可靠機制驗證其執行情況」。

稍早，雙方表示他們昨天在杜哈展開和平談判，試圖在造成數十人死亡、數百人受傷的激烈衝突後尋求解決之道。

這是自2021年塔利班（Taliban）重新掌權以來，兩國間最嚴重的暴力事件。