美稱哈瑪斯欲攻擊加薩平民 以色列續封拉法關卡

美國國務院今天表示，根據「可靠報告」，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）正計劃攻擊加薩（Gaza）平民，華盛頓稱哈瑪斯此舉將嚴重違反停火協議。

綜合法新社與路透社報導，美國國務院聲明：「此次攻擊巴勒斯坦平民的計劃將直接、嚴重違反停火協議，並破壞經努力取得的重大調停成果。」

「如果哈瑪斯繼續發動攻擊，我們將採措施保護加薩民眾，維護停火協議完整性。」

美國總統川普在自己的「真實社群」（Truth Social）平台發文表示：「如果哈瑪斯持續在加薩殺人，這不符協議，我們別無選擇，只能進入加薩還以其道。」不過川普並未說明他所謂「我們」意所何指。

華盛頓表示，已將「哈瑪斯即將違反停火協議」告知停火協議擔保國，其中包括美國、埃及，卡達和土耳其。

本週稍早，哈瑪斯對遭戰火破壞的加薩城市強化控制，鎮壓並處決涉嫌通敵者。他們在官方頻道發布的影片顯示，以「通敵者和不法之徒」稱呼的8名嫌疑者，蒙眼跪地在街頭遭到處決。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，加薩與埃及之間的拉法關卡（Rafah Crossing）將持續關閉，直至另行通知。他還表示，重新開放關卡將取決於哈瑪斯交付人質遺體的進度。目前，以色列與哈瑪斯雙方仍就違反停火協議互相指責。

尼坦雅胡發表上述聲明前不久，巴勒斯坦駐埃及大使館宣布，拉法關卡將於20日重啟並允許加薩民眾進入。拉法關卡是加薩民眾對外的主要通道。

川普曾表示，如果哈瑪斯不履行他所促成的停火協議，將考慮允許以色列軍隊恢復在加薩的戰事。

日前簽署的停火協議包括加強援助加薩。根據「糧食安全階段綜合分類」（IPC）數據，今年8月，加薩已確定有數十萬人蒙受飢荒。基本上，拉法關卡自2024年5月之後是處於關閉狀態。

哈瑪斯指出，搜尋與定位埋在廢墟下的人質遺體需要更多設備，持續關閉拉法關卡將阻礙這些設備進入，從而延誤搜尋與移交。

另一方面，以色列表示，今天晚間又收到2具人質遺體，這代表上週由美國斡旋、以色列和哈瑪斯達成的停火和人質協議，28具遺體中的12具已經移交。

以色列表示，哈瑪斯移交仍扣留的人質遺體速度遲緩；但哈瑪斯表示，在加薩遭受巨大破壞情況下，找到部分遺體需要時間。