加薩控以軍違反停火47次！停火線淪死亡線 巴勒斯坦一家11口誤入送命

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加薩媒體辦公室指控，以色列自10月初停火生效以來，已違反協議47次，造成巴勒斯坦人38死、143傷。圖為加薩市18日空拍圖。路透
加薩媒體辦公室指控，以色列自10月初停火生效以來，已違反協議47次，造成巴勒斯坦人38死、143傷。圖為加薩市18日空拍圖。路透

衛報報導，加薩媒體辦公室指控，以色列自10月初停火生效以來，已違反協議47次，造成38名巴勒斯坦人死亡，另有143人受傷；以色列則堅持哈瑪斯歸還所有人質遺體才會重啟拉法關口提供人道援助。同時，知情官員透露，美國副總統預計21日赴以色列推進和平計畫。

加薩媒體辦公室聲明表示，以軍停火後持續違規，包括對平民直接開火、蓄意砲擊與鎖定攻擊，以及逮捕多名平民。聲明呼籲聯合國與協議保證方緊急介入，保護手無寸鐵的平民。

以軍18日施襲造成一個巴勒斯坦家庭11人喪生，是自10月10日停火生效8天以來最嚴重的一次違規。加薩民防機構表示，這家人當時搭乘巴士返家，行經加薩市澤圖恩區（Zeitoun）時，因被指「越過以軍控制區的黃線」而遇襲。

加薩民防發言人巴薩勒（Mahmoud Basal）說：「所謂的『黃線』只是以軍口中的假定邊界，地面上根本沒有任何標示。我相信這個家庭根本分不清什麼黃線或紅線。」

另一方面，以色列總理內唐亞胡18日表示，拉法關口將暫時關閉，直到哈瑪斯歸還所有罹難人質遺體。根據衛報，截至18日晚間，哈瑪斯已歸還28具遺體中的12具。

同時，政治新聞網Axios報導，美國官員17日上午透露，白宮特使威科夫預計19日前往中東，跟進停火協議執行情況。隨後以色列官員表示，白宮17日晚間通知內唐亞胡辦公室，將由范斯率代表團協助推進協議。

兩名以色列官員進一步指出，范斯辦公室於18日告知，以色列行程將安排在21日至23日。

以色列 加薩 辦公室 內唐亞胡 哈瑪斯

