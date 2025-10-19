以色列再收到兩具人質遺體 哈瑪斯籲開放邊境關卡

快訊

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導

以色列政府宣布，今天深夜再收到兩具人質遺體。這代表在美國斡旋的以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯停火協議下，28名已故人質中目前已有12具遺體移交給以國。

法新社報導，以色列總理辦公室發布聲明表示，「以方已透過紅十字會（Red Cross）收到兩具人質遺體」，遺體已交給在加薩走廊（Gaza Strip）駐軍的以國安全部隊。

聲明談到，這兩具遺體將送至以色列的醫學檢驗中心以確認身分。

另一方面，哈瑪斯（Hamas）今天提到，以色列關閉位於埃及與加薩走廊之間的拉法關卡（Rafah Crossing），將大幅延遲交付人質遺體的進度。

哈瑪斯透過聲明指出，持續關閉邊境關卡「阻擋搜索廢墟底下失蹤者所需的專用設備，以及辨識遺體身分需要的法醫團隊和工具進入」加薩走廊，因此導致「尋獲跟移交遺體的作業進度大幅延遲」。

遺體 加薩走廊 以色列

