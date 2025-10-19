孟加拉首都國際機場已控制火勢 航班恢復起降

孟加拉首都達卡的沙阿賈拉勒國際機場貨運區今天稍早發生火警，導致國內外航班延誤並中斷營運約6小時，不過機場主管宣布，航班目前已恢復起降。

路透社報導，機場主管告訴記者，首個航班已於晚間9時6分起飛。

孟加拉民航及觀光部透過聲明指出，沙阿賈拉勒國際機場（Hazrat Shahjalal International Airport）的火勢已完全受到控制，當局將採取行動釐清起火肇因，並預防類似事件再度發生。

孟加拉國際航空快遞協會（International Air Express Association of Bangladesh）會長阿邁德（KabirAhmed）談到，目前尚難估計實際損失，但進出口受到的直接和間接影響恐致總體損失超過10億美元。