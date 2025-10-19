快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

孟加拉首都國際機場已控制火勢 航班恢復起降

中央社／ 達卡18日綜合外電報導

孟加拉首都達卡的沙阿賈拉勒國際機場貨運區今天稍早發生火警，導致國內外航班延誤並中斷營運約6小時，不過機場主管宣布，航班目前已恢復起降。

路透社報導，機場主管告訴記者，首個航班已於晚間9時6分起飛。

孟加拉民航及觀光部透過聲明指出，沙阿賈拉勒國際機場（Hazrat Shahjalal International Airport）的火勢已完全受到控制，當局將採取行動釐清起火肇因，並預防類似事件再度發生。

孟加拉國際航空快遞協會（International Air Express Association of Bangladesh）會長阿邁德（KabirAhmed）談到，目前尚難估計實際損失，但進出口受到的直接和間接影響恐致總體損失超過10億美元。

機場 孟加拉 航班

延伸閱讀

大量黑煙竄天！孟加拉首都國際機場貨運區大火 所有出發航班停飛

南海衝突白熱化之際 菲律賓宣布11月重啟大陸公民電子簽證計畫

台中國際機場旅客數翻倍 省時又省錢！台中出發飛日韓超方便

印度投678億元蓋機場！孟買躋身全球空運樞紐 國際線預計12月啟用

相關新聞

連結美俄 克宮拋白令海峽隧道

路透十七日報導，克里姆林宮特使德米特里耶夫十六日深夜建議，俄美應在白令海峽下興建一條「普亭–川普（雙普）」鐵路隧道，以連...

美俄穿越白令海峽海底隧道 川普有興趣但必須想一想

CNBC報導，美國總統川普表示，他會考慮俄羅斯方面向全球首富馬斯克建議的提案：由馬斯克旗下鑽隧道的Boring Comp...

自民黨、維新會擬組執政聯盟 高市任首相 可能性增加

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）連兩天進行籌組執政聯...

日執政聯盟同意書 有望明簽署

日本朝野政黨大致上同意廿一日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）十六、十七日連兩天進...

大量黑煙竄天！孟加拉首都國際機場貨運區大火 所有出發航班停飛

孟加拉首都達卡的沙阿賈拉勒國際機場（Hazrat Shahjalal International Airport）主管表示...

處處藏內鬼？法媒爆北韓秘密部隊滲透西方企業 偷錢養核武

法國費加洛報（Le Figaro）報導，大批北韓「士兵」偽造身分和履歷，假扮成遠距自由工作者，滲透到西方企業，伺機偷盜錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。