以色列：人質遺體全數歸還前 拉法關卡不會重啟

中央社／ 耶路撒冷18日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡辦公室今天強調，只有在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯交出所有已故人質的遺體後，加薩走廊南部與埃及接壤的拉法關卡才會重新開放。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明指出：「尼坦雅胡總理已指示，在另行通知前，拉法關卡（Rafah Crossing）維持關閉。」

尼坦雅胡辦公室還補充道，拉法關卡重新開放將取決於哈瑪斯（Hamas）是否履行歸還人質及已故者遺體的義務，並落實雙方同意的停火條件。

今天稍早，巴勒斯坦駐開羅大使館宣布，位於加薩走廊（Gaza Strip）與埃及之間的拉法關卡將於本月20日重新開放，讓避居埃及的巴勒斯坦人返回加薩走廊。

以色列軍隊去年5月7日起掌控拉法關卡的加薩走廊側，以方宣稱關卡設施被「用於恐怖主義用途」，且強烈懷疑此地也被用來走私武器。

以色列接管拉法關卡後，包括聯合國人員在內，所有人員及貨物無法從這裡通行。

以色列跟哈瑪斯今年1月19日起曾停火一段時間，期間拉法關卡曾短暫開放。

另一方面，哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）表示，今天稍晚將移交兩具人質遺體，作為與以色列停火協議的一部分。

艾茲丁‧卡薩姆旅在其通訊軟體Telegram頻道宣布，將於「今晚10時移交兩名以色列人質的遺體，這兩具遺體是今天稍早在加薩走廊尋獲」。

哈瑪斯目前已釋放所有20位倖存人質，並歸還9名以色列人及1名尼泊爾人的遺體。

加薩走廊 以色列 遺體

延伸閱讀

川普警告：哈瑪斯若繼續殺害平民 美將「進軍殲滅」

川普警告哈瑪斯若繼續在加薩殺人 「將別無選擇，只能進去殺死他們」

川普警告哈瑪斯停止殺戮 否則將進軍殲滅

川普考慮放以軍恢復加薩作戰！嗆哈瑪斯違約後果「這是我一句話的事」

相關新聞

連結美俄 克宮拋白令海峽隧道

路透十七日報導，克里姆林宮特使德米特里耶夫十六日深夜建議，俄美應在白令海峽下興建一條「普亭–川普（雙普）」鐵路隧道，以連...

日執政聯盟同意書 有望明簽署

日本朝野政黨大致上同意廿一日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）十六、十七日連兩天進...

大量黑煙竄天！孟加拉首都國際機場貨運區大火 所有出發航班停飛

孟加拉首都達卡的沙阿賈拉勒國際機場（Hazrat Shahjalal International Airport）主管表示...

處處藏內鬼？法媒爆北韓秘密部隊滲透西方企業 偷錢養核武

法國費加洛報（Le Figaro）報導，大批北韓「士兵」偽造身分和履歷，假扮成遠距自由工作者，滲透到西方企業，伺機偷盜錢...

川普亞洲行 CNN爆料幕僚評估「會晤金正恩」可能性

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述知情人士報導，總統川普團隊正私下討論，評估他在即將到來的亞洲訪問期間，是否可能與北韓...

10年核協議終止 伊朗稱不再受核計畫「限制」約束

伊朗表示，隨著與世界強權簽署的10年核協議今天終止，德黑蘭當局不再受任何核計畫「限制」約束，但重申仍將「致力於外交途徑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。