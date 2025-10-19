快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

自民黨、維新會擬組執政聯盟 高市任首相 可能性增加

經濟日報／ 編譯茅毅／綜合外電

日本朝野政黨大致上同意21日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨日本維新會（下稱維新會）連兩天進行籌組執政聯盟的黨際政策協商，由於兩黨在眾議院共擁有231席，只差兩席即可過半，因此日媒大多報導說，自民黨新總裁（黨魁）高市早苗成為首相的可能性變大。

日本朝日電視台引述相關人士報導，維新會預定19日下午在大阪市開會，就和自民黨組成執政聯盟做最終調整，自、維兩黨20日有望簽署執政聯盟的同意書。

維新會「共同代表」藤田文武17日在記者會中直言，截至當天，在野黨方面在摸索組成「非自民黨」執政聯盟架構上非常嚴峻，要維新會在首相指名選舉時投給國民民主黨代表玉木雄一郎或立憲民主黨代表、前首相野田佳彥的合作方式，恐怕很難。

不過藤田被問到維新會是否決定與自民黨組成執政聯盟時，仍未鬆口說出「大致上同意」。兼任維新會代表的大阪府知事吉村洋文也在日本節目中又一次表明，向自民黨方面提出，同意使國會議員總席次減少一成，是維新會同意組成執政聯盟的「絕對條件」，若自民黨不答應，那在國會臨時會時，維新會就將自投藤田。

日本每日新聞17日引述相關人士報導，由高市領導的自民黨高層對此做出讓步。吉村也在前述的節目中設定20日為期限，「儘管本黨內部有各種意見，但最終仍由我做出全面、整體的決斷」。

