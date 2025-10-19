美俄穿越白令海峽海底隧道 川普有興趣但必須想一想

CNBC報導，美國總統川普表示，他會考慮俄羅斯方面向全球首富馬斯克建議的提案：由馬斯克旗下鑽隧道的Boring Company，開挖一條穿越白令海峽的海底鐵路隧道。川普表示，這想法有意思，但必須想一想。

被媒體問到這條從俄羅斯通往阿拉斯加的隧道構想如何時，川普說：「那很有趣。我們必須想一想。我沒聽說過。」得知川普反應後，烏克蘭總統則倫斯基表示對此構想「不悅」。

俄羅斯投資特使德米崔耶夫（Kirill Dimitriev）在馬斯克的社群媒體平台X上發文提議，此計畫資金由莫斯科方面出一部分。他宣稱，這條海底隧道將成為「象徵團結的70哩長連結」。

掌管俄羅斯主權財富基金的德米崔耶夫說，這種規模的隧道，按往例估計造價可達650億美元，但以Boring Company的技術，有可能把建造成本降到80億美元，並在八年內完工。他寫道：「讓我們共同打造未來！」

德米崔耶夫是在普丁16日與川普通話後，提出這項建議。兩位總統在對話中提及，正研擬計畫，打算商議烏克蘭戰爭如何解決。

川普表示，國務卿魯比歐及其他高階顧問下周將與俄國代表團會晤，然後川普與普丁再赴匈牙利布達佩斯會談，日期未定。

對於記者求證這項提案的採訪，馬斯克並未回應。

Boring Company若要在白令海峽挖一條海底隧道，必須在氣溫零度以下的冰天雪地作業，而當地既無現成基礎設施可用，還得克服深層地震頻仍的挑戰。該公司沒有在如此惡劣環境下作業的紀錄。之前的工程都在炎熱、乾燥的地點完成，而且附近有充足的基礎設施可用。

Boring Company正投入全長10哩的「音樂城環狀線」隧道工程，連結美國鄉村音樂重鎮納許維爾與該市機場。但當地居民群起抗議，部分因素是缺乏規劃，就授權在這個常鬧水災的城市開挖。