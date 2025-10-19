日執政聯盟同意書 有望明簽署

日本朝野政黨大致上同意廿一日召開國會臨時會，並舉行「首相指名選舉」，自民黨和日本維新會（下稱維新會）十六、十七日連兩天進行籌組執政聯盟的黨際政策協商，由於兩黨在眾議院共擁有二三一席，只差兩席即可過半，因此日媒大多報導說，自民黨新總裁（黨魁）高市早苗成為「高市首相」的可能性變大。

日本「朝日電視台」十八日引述相關人士報導，維新會預定十九日下午在大阪市開會，就和自民黨組成執政聯盟做最終調整，自、維兩黨廿日有望簽署執政聯盟的同意書。

維新會「共同代表」藤田文武十七日在記者會中直言，截至當天，在野黨在摸索組「非自民黨」執政聯盟架構上非常嚴峻，要維新會在首相指名選舉時投給國民民主黨代表（黨魁）玉木雄一郎或立憲民主黨代表、前首相野田佳彥的合作方式，恐怕很難。

不過藤田被問到維新會是否決定與自民黨組成執政聯盟時，仍未鬆口。兼任維新會代表的大阪府知事吉村洋文十八日也在「朝日放送」節目中再次表明，在協商時向自民黨提出同意使國會議員總席次減一成，是維新會同意組成執政聯盟的「絕對條件」，且維新會要求必須在今年內就通過相關法案，若自民黨不答應，那在國會臨時會時，維新會就將自投藤田。