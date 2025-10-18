聽新聞
大量黑煙竄天！孟加拉首都國際機場貨運區大火 所有出發航班停飛
孟加拉首都達卡的沙阿賈拉勒國際機場（Hazrat Shahjalal International Airport）主管表示，機場的貨運航廈今天爆發重大火災，機場所有出發航班因此暫時停飛。
路透社報導，孟加拉消防與民防署（Fire Service andCivil Defence）媒體聯絡組官員札辛姆（Talha BinZasim）表示，目前有36個消防隊正在現場進行灌救。
機場主管哈山（Masudul Hasan）告訴媒體記者，機場作業已經暫停，所有飛機都安然無損。
這是孟加拉本週傳出的第3起重大火災。先是14日有座化學品倉庫發生大火，造成16人罹難；其後在港口城市吉大港（Chittagong）的出口加工區有座成衣工廠也遭大火燒毀。
Huge fire broke out at Hazrat Shahjalal International Airport in Bangladesh 🇧🇩 (18.10.2025) pic.twitter.com/rHMXvVwFHo— Disaster News (@Top_Disaster) October 18, 2025
#Bangladesh Fire breaks out in the cargo area of Dhaka’s Hazrat Shahjalal International Airport, forcing suspension of all flight operations. 32 firefighting units are on site, and all aircraft are confirmed safe.#DhakaAirport #NewsUpdate #Airport pic.twitter.com/IMV1irEmp9— Mohammad Tashik 🇧🇩 (@Tashik222) October 18, 2025
