大量黑煙竄天！孟加拉首都國際機場貨運區大火 所有出發航班停飛

孟加拉首都達卡的沙阿賈拉勒國際機場（Hazrat Shahjalal International Airport）主管表示，機場的貨運航廈今天爆發重大火災，機場所有出發航班因此暫時停飛。

路透社報導，孟加拉消防與民防署（Fire Service andCivil Defence）媒體聯絡組官員札辛姆（Talha BinZasim）表示，目前有36個消防隊正在現場進行灌救。

機場主管哈山（Masudul Hasan）告訴媒體記者，機場作業已經暫停，所有飛機都安然無損。

這是孟加拉本週傳出的第3起重大火災。先是14日有座化學品倉庫發生大火，造成16人罹難；其後在港口城市吉大港（Chittagong）的出口加工區有座成衣工廠也遭大火燒毀。

Huge fire broke out at Hazrat Shahjalal International Airport in Bangladesh 🇧🇩 (18.10.2025) pic.twitter.com/rHMXvVwFHo — Disaster News (@Top_Disaster) October 18, 2025