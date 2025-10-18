川普亞洲行 CNN爆料幕僚評估「會晤金正恩」可能性

快訊

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述知情人士報導，總統川普團隊正私下討論，評估他在即將到來的亞洲訪問期間，是否可能與北韓領導人金正恩進行會晤。

路透社引述報導指出，目前美方官員尚未開始進行相關的後勤安排，也尚未與平壤直接聯繫。而據傳由於平壤拒收川普寫給金正恩的信件，美方今年稍早試圖推動有關工作時都石沉大海。

川普8月首度在白宮接待南韓總統李在明後，曾公開表達對於會晤北韓領導人感興趣。

路透社無法立即查證CNN報導內容，白宮也暫未對此作出回應。

針對川普亞洲行，CNN報導，值美中貿易緊張關係與日俱增之際，白宮更專注在他與中國國家主席習近平會面安排上。

不過，川普無論公開或私下都表達過希望與金正恩會面的意願，而美方官員也向來對於川普亞洲行期間與北韓領導人會面抱持開放態度。在川普第一任期時，官員們在他發出邀請推文後不到48小時內，就促成兩人在兩韓非軍事區握手，這顯示情勢瞬息萬變的可能性。

同時，據北韓國營媒體報導，金正恩上個月在北韓最高人民會議發表談話時，也就與川普會面表達出開放態度。

他當時說：「就個人而言，我對美國總統川普有很好的記憶。如果美國能放棄對無核化的空洞執念，願意在承認現實的基礎上追求與北韓和平共處，我們就沒有理由不與美國坐下來談。」

