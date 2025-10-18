斯里蘭卡總理訪莫迪 盼與印度FTA升級

斯里蘭卡總理阿馬拉蘇里亞到印度訪問，會見印度總理莫迪，雙方討論多項合作事宜。阿馬拉蘇里亞另於參加活動時，提出兩國自由貿易協定（FTA）「需要升級」的看法。

印度人報（The Hindu）報導，莫迪（Narendra Modi）在新德里與阿馬拉蘇里亞（Harini Amarasuriya）會面時，討論了包括合作發展、漁民福祉等相關議題。

這是阿馬拉蘇里亞上任後首次訪問印度，這幾天她除了與莫迪見面，還陸續與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）等人會談。而在到印度訪問前，阿馬拉蘇里亞14日才剛在中國與中國國家主席習近平會面。

莫迪表示，他和阿馬拉蘇里亞討論的內容十分廣泛，其中包括教育、婦女權益、創新、合作發展、漁民福利等，他說：「我們是鄰居，合作對兩國人民及我們所處區域的繁榮至關重要。」

阿馬拉蘇里亞則在參加新德里電視台世界高峰會（NDTV World Summit）時表示，斯里蘭卡與印度在經濟上的連結持續發展，兩國1998年簽署的自由貿易協定「需要升級」。

根據斯里蘭卡總理府提供給中央社的新聞資料，阿馬拉蘇里亞在那場活動中發表演說，她在演講中提到，印度在經濟上的轉型十分快速，這樣的進步對包括斯里蘭卡在內的發展中國家來說，是極為寶貴的經驗。

阿馬拉蘇里亞強調，斯里蘭卡與印度間的夥伴關係正不斷深化，她很感謝印度在斯里蘭卡2022年面臨經濟危機時提供的重要支持，也期待兩國在能源、教育、國防、貿易、科技等領域有持續的合作。

阿馬拉蘇里亞表示，斯里蘭卡與印度早在1998年簽署的FTA有必要升級，且（斯里蘭卡）應探詢該如何融入印度製造業、服務業等產業的價值鏈中。

阿馬拉蘇里亞此行還重返她求學時期的校園，坐進當時上課的教室，重溫學生時代的感受。她特別提到，在印度受教的經歷，讓她有了終身為社會正義、平等、教育改革奉獻的想法。