10年核協議終止 伊朗稱不再受核計畫「限制」約束

伊朗表示，隨著與世界強權簽署的10年核協議今天終止，德黑蘭當局不再受任何核計畫「限制」約束，但重申仍將「致力於外交途徑」。

伊朗外交部今天在協議到期日發表聲明指出，即日起，「（2015年協議）所有條款，包括對伊朗核計畫的限制與相關機制，均視為終止」。聲明還說：「伊朗堅定表達其對外交的承諾。」

不過，專家指出，該協議多年前便開始瓦解，聯合國上月對伊朗重新施以廣泛制裁，實質上埋葬了這份協議，但同時也為新方案「創造空間」。

根據法新社報導，所謂「終止日」（TerminationDay）定於2025年10月18日，即聯合國安理會通過第2231號決議、正式確認該協議後整整10年。

伊朗核協議正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA），由伊朗與中國、英國、法國、德國、俄羅斯及美國簽署。根據協議，國際社會解除對伊朗的制裁，以換取德黑蘭對其核計畫的限制。

然而，美國於2018年川普首次總統任期間退出該協議，並恢復制裁，伊朗隨後加速推進核計畫。

然而，重啟協議的談判迄今未成功。今年8月，英國、德國與法國啟動所謂「回彈機制」（snapback），對伊朗祭出聯合國制裁，導致聯合國制裁重新生效。

美國民間組織武器管制協會（Arms ControlAssociation）專家達芬波特（Kelsey Davenport）告訴法新社，由於回彈機制的啟動，終止日實際上已毫無意義。

但達芬波特也指出，2015年協議的終止「為探索伊朗核危機解決方案創造空間」。