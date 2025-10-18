快訊

準備停火5年 哈瑪斯官員接受路透專訪：無法承諾解除武裝

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
哈瑪斯政治局成員納札爾（左）15日在卡達首都杜哈接受路透記者專訪。路透
哈瑪斯政治局成員納札爾（左）15日在卡達首都杜哈接受路透記者專訪。路透

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無法承諾解除武裝。路透指出，納札爾接受他們專訪時所表達的立場，反映美國在結束加薩戰爭方面將面臨困難。而美國總統川普14日祭出警告，要求哈瑪斯自行繳械，否則美國將介入，「迅速且暴力」解除成員武裝。

納札爾15日在卡達首都杜哈接受路透專訪時，也為哈瑪斯在加薩進行的鎮壓行動辯護。網路流傳影片顯示，哈瑪斯13日公開處決了八名男子。該組織聲稱這波行刑鎖定對象是「犯罪份子以及跟以色列合作的人」，但未提供證據。納札爾說，戰爭期間總會進行一些「特殊措施」，被處決的人都是犯下殺人罪的罪犯。

路透指出，儘管哈瑪斯先前就表達過納札爾所說的這些觀點，但納札爾表達這些言論的時機，顯示在第一階段停火協議達成幾天後，各界在全面結束加薩戰爭仍面臨重大障礙。

納札爾的言論也顯示，在預計將處理哈瑪斯武器和加薩治理方式的談判舉行前，哈瑪斯的立場與美國總統川普的加薩計畫間存在重大鴻溝。

以色列總理辦公室也被問及對納札爾言論的看法。他們表示，以色列致力於執行停火協議，並會持續堅持並履行他們在協議中的承諾。他們也向路透聲明說：「哈瑪斯本應在第一階段停火協議釋放所有人質，但他們沒有。哈瑪斯知道我們的人質遺體在哪。根據這份協議，哈瑪斯必須被解除武裝。沒有什麼話好說。但他們沒有遵守。哈瑪斯需要遵守20點計畫。他們所剩時間不多了。」

相關新聞

邊界停火僅2天…巴基斯坦空襲阿富汗至少10死 將於卡達談判

巴基斯坦國營電視台今天宣布，將與阿富汗當局在卡達舉行會談，阿富汗塔利班（Taliban）政府隨後證實這項消息

10年核協議終止 伊朗稱不再受核計畫「限制」約束

伊朗表示，隨著與世界強權簽署的10年核協議今天終止，德黑蘭當局不再受任何核計畫「限制」約束，但重申仍將「致力於外交途徑」

準備停火5年 哈瑪斯官員接受路透專訪：無法承諾解除武裝

哈瑪斯政治局成員納札爾（Mohammed Nazzal）告訴路透，哈瑪斯準備好停火長達五年，以重建遭戰火摧毀的加薩，但無...

哈瑪斯再歸還1具人質遺體 以色列稱死者身分已確認

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天表示，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）昨天深夜歸...

美軍再攻擊運毒船俘2人 川普嗆委總統別亂來

川普總統宣布針對「毒品恐怖主義」威脅展開反擊後，美軍16日又攻擊一艘疑似委內瑞拉運毒船，造成2人死亡，政府提供的影片顯示...

紐時：普亭大肆奉承又大談商案「拿捏」川普 還不忘祝壽

川普總統與俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)關係緊張持續數周，16日兩人終於通電話。紐約時報17日分析...

